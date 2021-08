“Mientras nosotros trabajamos, otros usan Twitter y se rascan”

A poco más de dos semanas de las PASO, el presidente Alberto Fernández apuntó contra la oposición durante un acto en La Pampa y lanzó que mientras él y sus funcionarios trabajan “otros usan Twitter y se rascan”.

En un encendido discurso contra los dirigentes de la oposición, el Presidente criticó que “no hubo ninguno de ellos que ayudara a conseguir un respirador”.

“No hubo uno de ellos que me ayudara a conseguir una vacuna, que me ayudara a conseguir un respirador, que me haya aportado una solución, ni uno. Nosotros respiramos hondo y le metemos para adelante y trabajamos, otros usan el Twitter y se rascan”, apuntó.

El Presidente repitió las críticas que habitualmente lanza contra el exmandatario Mauricio Macri por el endeudamiento y también contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a la que acusa de haberse jactado de no inaugurar más hospitales durante su mandato.

Además, sumó en sus cuestionamientos al actual precandidato a diputado bonaerense por la UCR, Facundo Manes, que encabeza la lista que competirá en la interna de Juntos por el Cambio con la que lidera Diego Santilli.

“Hay un candidato en Buenos Aires que vive aclarando que él nunca fue miembro del Gobierno anterior, es un caso rarísimo porque es el candidato del Gobierno anterior. Parece que nadie se cruzó con el expresidente, nadie quiere nombrarlo, pero todos acompañaron sus políticas”, apuntó Fernández.

Y agregó: “Nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde queremos ir, y somos capaces de revisar nuestros errores y corregirlos”.