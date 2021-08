Redujeron a 48 millones de pesos la fianza que debe pagar José López

El Tribunal Oral Federal 1 redujo ayer de 85 a 48 millones de pesos la fianza que el exsecretario de Obras Públicas José López debe pagar para salir de prisión tras cumplir los dos tercios de su condena de siete años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito por los bolsos con nueve millones de dólares con los que fue detenido en junio del 2016 en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Fuentes judiciales informaron que la medida fue tomada por los jueces Ricardo Basílico y José Michilini tras una audiencia virtual que la semana pasada tuvieron con López y su defensora oficial Pamela Bisserier. Allí el exfuncionario y su defensa plantearon que no contaba con fondos para pagar la caución de 85 millones de pesos y pedían salir de la cárcel bajo palabra o que se reduzca a 10 mil pesos. El fiscal Miguel Ángel Osorio rechazó esa posibilidad pero planteó que se podía hacer una reducción significativa de la fianza con un monto que dejaba a criterio del tribunal.

“Coincidimos en que el Fiscal es el titular de la acción pública y representante de los intereses generales de la sociedad en virtud de lo dispuesto en el art. 120 de la Constitución Nacional; y que, ante la expresa propuesta de reducir la caución impuesta a López, debemos inexorablemente atender a su solicitud y fijar un nuevo monto”, señalaron los magistrados. Y agregaron: “Por lo tanto, de conformidad con las particulares características del caso, su implicancia y gravedad, como así también remitiéndonos a los fundamentos ya vertidos en reiteradas oportunidades, concluimos que corresponde el mantenimiento de la caución personal; la que se fijará en a la suma de cuarenta y ocho millones de pesos ($48.000.000)”.

El tribunal oral le informó a López que tiene a disposición la posibilidad de acceder a un seguro de caución para pagar la fianza, aunque López sostuvo en la audiencia que no tienen los medios para afrontarlo. Los jueces también rechazaron el pedido de modificar la fianza por una caución bajo palabra y un pedido de cese de la prisión preventiva.

“La actual situación de privación de la libertad de López, al haberse dictado una sentencia condenatoria, la que además fue recientemente confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, sufrió una modificación en su naturaleza jurídica; pues esa detención se corresponde con la de un condenado, con sentencia no firme, y no con la de un procesado que aún espera la realización del juicio oral y público”, señalaron.

En disidencia, el juez Adrián Grünberg votó por otorgarle la libertad al exfuncionario bajo palabra “para no tornar ilusorio el beneficio liberatorio otorgado a José Francisco López”.

A mediados de abril, el tribunal oral le otorgó a López la libertad condicional por haber cumplido los dos tercios de la condena de siete años y medio de prisión por el caso de los bolsos y por la tenencia de arma con la que fue detenido en el convenio. Y por mayoría le fijó el pago de una fianza de 85 millones de pesos.