Intiman a contribuyentes que no hicieron la presentación de Bienes Personales

El sistema automático de la AFIP comenzó a disparar las multas para los contribuyentes que no cumplieron con la presentación ni el pago de las declaraciones juradas de Bienes Personales, y eso provoca enojo entre los contadores que desde hace días vienen pidiendo una prórroga para terminar de completar el trámite.

“A 48 horas del primer vencimiento para las presentaciones de las declaraciones juradas, la AFIP comienza a intimar a los contribuyentes con terminación de Cuit 0-1-2 y 3 para su presentación”. La frase resuena en Twitter y la repiten los contadores puertas adentro también.

La indignación de los especialistas es porque aseguran que mientras el sistema tuvo varias fallas e impidió en muchos casos que los contribuyentes pudieran formalizar sus declaraciones, a pocas horas de vencida la primera obligación, las intimaciones que se generan de manera automática y las multas comenzaron a llegar.

“La AFIP parece no reconocer los problemas de aplicativos web que demoraron y demoran el trabajo de carga de información para poder generar y presentar las declaraciones juradas”, se queja Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

Y el tributarista, Marcelo Rodríguez completa: “Cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada, el sistema dispara una multa automática por falta de presentación. No es necesariamente una intimación, si no que es el reflejo de que el fisco detectó el incumplimiento Es una sanción formal”. Más allá de que ningún especialista desconoce que es el procedimiento habitual, el enojo está enfocado en los problemas que manifiestan haber tenido para cargar los datos en la web de la AFIP para poder cumplir en tiempo y forma con la entrega y los sucesivos reclamos de prórroga que hicieron al respecto.