Mauricio Macri accedió a una propuesta de El Dipy: "Cuando quieras"

Hace un año que Adrián David Martínez -conocido públicamente como "El Dipy"- se muestra crítico con el gobierno de Alberto Fernández y su gestión de la pandemia y las problemáticas sociales y económicas, motivo por el que suelen señalarlo como "macrista". Y cansado de traten de encasillarlo con un partido político, el conductor de "Los desclasados", por Radio Rivadavia, le hizo una particular propuesta a Mauricio Macri.

"Podrido me tienen diciéndome macrista ni lo conozco Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa... Si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron", empezó el cantante. Y retrucó: "Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri, ¿sale selfie?".

Rápidamente el expresidente accedió a su propuesta. "Cuando quieras hacemos la foto", escribió y retuiteó el mensaje. Y al ver la respuesta, el cantante lo celebró con sus seguidores: "Listo, sale selfie jajaja ¡Revienten!".

Anteriormente, el político y el músico habían tenido un acercamiento en las redes en diciembre pasado. "Están enojadísimos conmigo los que militan la pobreza, el hambre y defienden a sus líderes ricos que viven en Puerto Madero y en los countries. Y ellos, de pedo llegan a fin de mes", escribió la figura de Radio Rivadavia junto a algunos videos que no dejaban bien parados al Presidente ni a varios funcionarios de su Gabinete. "Puedo estar hasta el año que viene con el hilo. Pero bueno. ¿Ya esta? ¿Entendieron un poco? Listo. Cierro hilo…", agregó con ironía y Macri, en sintonía con sus declaraciones decidió reproducir los mensajes en su perfil de Twitter.

A principios de febrero, en diálogo con Noticias Argentinas, El Dipy explicó el fenómeno que desató por su opinión sobre la actualidad de la Argentina. "Soy un ciudadano común y corriente que dice lo que piensa y quizás tengo más cerca un micrófono para decir lo que piensa. Y la gente que no tiene acceso en los medios se siente reflejada", manifestó. Y aclaró: "Es muy grande pensar en que soy la voz del pueblo, no me siento así y tampoco pretendo serlo. Quiero que cada uno sea su voz y pueda decir lo que piensa. No importa si no podés llegar a los medios, por eso están las redes. Yo lo tomé de esa forma, como un ciudadano más".