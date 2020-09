Impuesto a la riqueza: quieren gravar a los no residentes por sus tenencias en el país

En una reunión caliente de la comisión de Presupuesto de Diputados y tras confirmar que esperarán hasta el próximo viernes para firmar el dictamen del proyecto de impuesto a la riqueza, el oficialismo detalló este lunes que el gravamen alcanzará a 9.298 personas y significaría para el Tesoro un ingreso extra de más de $307 mil millones, según las proyecciones de la Afip.

Uno de los puntos que encendió la polémica fue que el kirchnerismo estudia la posibilidad de gravar con el impuesto también a los no residentes por sus tenencias en el país.

“Si todo lo que venían haciendo hasta ahora era para expulsar inversiones, esto será el tiro de gracia. Esa idea va a ahuyentar por completo cualquier tipo de inversión extranjera”, dijo el diputado radical Luis Pastori.

La intención del oficialismo es que la iniciativa se vote la semana que viene en el recinto. El kirchnerismo, de la mano de aliados, tendría los votos para asegurarse la media sanción del proyecto. Juntos por el Cambio votará, en bloque, en contra.

Al iniciar la reunión, el presidente de la comisión de Presupuesto, el diputado kirchnerista Carlos Heller, leyó un estudio enviado por la Afip donde se señala que aún no se puede dar un número definitivo de los contribuyentes alcanzados porque están el proceso de verificación las presentaciones de Bienes Personales.

El proyecto que analiza la comisión de Presupuesto establece un aporte solidario a las grandes fortunas superiores a los 200 millones de pesos que pagarán una tasa del 2 por ciento, con el fin de recaudar más de 300 mil millones de pesos para destinar a planes sanitarios y al sistema productivo, tras la crisis originada por la pandemia del coronavirus.

La iniciativa impulsada por Máximo Kirchner, jefe de la bancada del Frente de Todos, y que tiene el OK de Alberto Fernández prevé el cobro de una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que posean más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1.500 millones, al 3,25% para fortunas de 1.500 millones a $3.000 millones, y a partir de esa cifra será del 3,5%.