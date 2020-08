Nueva extensión de la cuarentena:ahora hasta el 30 de agosto

El presidente Alberto Fernández extendió hasta el 30 de agosto la cuarentena obligatoria por la pandemia por coronavirus. En un mensaje transmitido en vivo desde la Quinta de Olivos, acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que "el problema ya no es en el AMBA, el problema se ha diseminado por todo el país y por eso hay que potenciar todos los cuidados”.

Esta vez, el Presidente apuntó varias veces a la responsabilidad individual de la ciudadanía y planteó que hay que dejar de hablar de cuarentena porque muy pocas personas cumplen con las medidas ordenadas por el Estado.

“Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista una cuarentena; la gente circula, los negocios están abiertos y la actividad industrial está por encima del 90 por ciento”, aseguró.

"La vacuna todavía no está y mientras esperamos que la ciencia llegue a desarrollarla, la vacuna somos nosotros", añadió.

"No se puede flexibilizar"

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axdel Kicillof, afirmó que, como está actualmente la situación en la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia de coronavirus, "no se puede flexibilizar nada porque hay un riesgo muy grande".



"El sistema no está colapsado porque tuvimos el tiempo que nos dio el aislamiento social; si no, estaríamos estallados y hoy estaríamos desbordados, colapsados", dijo el mandatario al hablar en la residencia de Olivos.



Kicillof informó que hay 35 municipios del Gran Buenos Aires "muy comprometidos" por la Covid-19, donde "hay mucha circulación" del virus, y 100 municipios del interior de la provincia, donde es menor.



En tanto, cuestionó a "los comunicadores y algunos sectores políticos que dicen que la pandemia no existe", mientras los hospitales están "abarrotados" en la atención de los casos de coronavirus.



"No necesitamos que estén todo el tiempo negando y criticando todo, un coro permanente que conspira y ataca. No es este el momento de cavar la grieta y buscar el voto; párenla", dijo.