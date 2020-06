Ratifican que continúan vigentes el programa ATP y los créditos blandos

El Gobierno nacional decidió ayer continuar con el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y laProducción (ATP), aunque focalizado en los sectores más afectados por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo), y prorrogar el plazo de inscripción a los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos.

Asimismo, anunció el lanzamiento e una línea crediticia para las micro, pequeñas y medianas empresas sin acceso al crédito bancario, que se denominará Pymes Plus, y extendió los créditos con tasa del 24% para el sector productivo y del 18% para cooperativas.

El objetivo, según se informó oficialmente, es que ninguna empresa pyme quede fuera de los programas de asistencia, pero concentrar el auxilio en el 15% del país en donde la actividad productiva no pudo adoptar la nueva normalidad, en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Así se decidió durante la reunión de gabinete económico que se

realizó en Casa de Gobierno, donde se resaltó que el objetivo es que la nueva dinámica del ATP se acompañe de diversas líneas de créditos, al entender el gobierno que hay muchas empresas que ya recuperaron su actividad y las necesidades difieren según su estado de funcionamiento.

Por este motivo se determinó que, para el pago de salarios de junio, accederán al ATP con hasta dos salarios mínimos vital y móvil ($ 33.750) las zonas en ASPO y las actividades críticas, como las relacionadas al turismo, la hotelería y la cultura, entre otras, sin diferenciar por la cantidad de empleados.

En tanto, las zonas en las que ya se haya habilitado el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo), la cobertura será de un salario mínimo vital y móvil ($ 16.875), aunque ninguna empresa pyme quedará fuera del programa.

“Esta modificación obedece a concentrar mayores recursos en aquellos lugares que están atravesando una situación más complicada por el alto nivel de contagio y que, por ende, tienen la actividad productiva más afectada”, expresó la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, en un comunicado.

La decisión fue dada a conocer luego de la reunión en Casa Rosada del gabinete económico encabezada por Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y sus pares de Trabajo y Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente. Según datos de la Afip, el programa ATP alcanzó a cubrir la mitad del salario de más de 4 millones y medio de trabajadores que, en más del 98% de los casos, se trató de empresas que poseen hasta 100 empleados, con una inversión cercana a los $ 100.000 millones en los últimos dos meses.