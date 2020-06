Cornejo aseguró que el problema es la “propiedad privada”

El diputado nacional y presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, aseguró que el problema no es Vicentin "si no la propiedad privada" y remarcó que se siguen improvisando en la decisiones sobre la pandemia.

"No se trata de Vicentin, sino de la propiedad privada", aseguró el ex gobernador de Mendoza en declaraciones radiales.

"Es una estupidez temer por el contagio, esta estrategia sanitaria hace agua por todos lados. Como están encantados y las encuestas el dan bien, continúan", indicó.

Asimismo, el dirigente consideró que "fueron muy valientes los ciudadanos del banderazo, muchas más que empresarios y políticos.

El gobierno tiene un enorme empoderamiento".

"Se mueren empresas por una estrategia que no ha sido inteligente, entramos sin previsión, planificación y conocimiento sobre el proceso", puntualizó.

"Entramos y seguimos con improvisación. Da vergüenza la declaración de Acevedo de la UIA, poco más y apoya expropia Vicentin",remarcó.

"El kirchnerismo tiene tomado al gobierno, es una minoría que resuelve con relato", concluyó.