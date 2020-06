“Es una expropiación light”, sostuvo Vicentin sobre la propuesta de Perotti

Héctor Vicentin, accionista de la cerealera que el Gobierno busca expropiar, sostuvo hoy que a las empresas privadas "hay que dejarlas trabajar dentro del ámbito privado", y rechazó la propuesta que formuló el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sobre una intervención tripartita para manejar a la compañía.

"La propuesta de Perotti es más de lo mismo, es una expropiación light. Pero no hemos sido notificados formalmente de esa intención, ni la conocemos en detalle", se quejó el empresario.

El gobernador santafesino propuso conformar una intervención tripartita para manejar la compañía, en reemplazo de la actual conducción de los accionistas: estaría conformada por dos representantes del Estado nacional y un tercero propuesto por esa provincia.

"¿Pero cómo podría llegar a funcionar una empresa mixta? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar hace muchos años de una forma distinta, solucionando nuestros problemas. Creemos que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar y solucionar sus problemas en el ámbito privado", enfatizó Vicentin, hijo de uno de los fundadores de la cerealera, en declaraciones radiales.

El ejecutivo reconoció, además, que "tenemos problemas", pero aclaró: "hay alternativas a una expropiación, a una intervención y a una empresa mixta. Hay que sentarse a dialogar y nos tienen que dejar trabajar e invertir, que es lo que sabemos hacer. La solución tiene que venir dentro del concurso de acreedores".

A su criterio, "somos una empresa que produce, que trabaja, no somos una empresa que se pone a lavar dinero, como dice mucha gente por ahí".

"No hemos lavado dinero, pero si la Justicia quiere venir a investigar, tenemos la conciencia tranquila. Es más, queremos que venga la Justicia a investigar, pero seriamente", añadió.

Por último, reconoció que la empresa, durante el Gobierno de Mauricio Macri, perdió plata.