Fernández presentó a sus 21 ministros

El presidente electo, Alberto Fernández, presentó ayer oficialmente a los 21 ministros que lo acompañarán en su gestión a partir del 10 de diciembre y los convocó "a hacer la epopeya" juntos en la Argentina.

"A todos los convoco a hacer la epopeya. La mayoría están teniendo la oportunidad de ingresar a la función pública para protagonizar un momento único de cambio", enfatizó Fernández, luego de presentar uno por uno con palabras de cariño a todos los miembros de su equipo.

El mandatario electo reunió en sus oficinas de Puerto Madero a sus 21 ministros, quienes junto a secretarios y titulares de organismos, se sacaron la primera foto de familia del equipo del Frente de Todos.

"Es la tercera vez que participo del armado de un Gabinete y estoy muy contento con el resultado que estamos logrando. A todos los conozco, sé de la calidad moral y la calidad técnica de cada uno", resaltó Fernández.

El mandatario electo comenzó la conferencia pasadas las 18.30, cuando ingresó al salón acompañado por su futuro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, donde ya lo esperaban los próximos funcionarios.

"Somos un frente que se constituyó sobre la base de la unidad, y así como tuve la enorme preocupación por que los bloques legislativos se unifiquen, quise que esa misma unidad se refleje en el gobierno y creo haberlo cumplido", expresó Fernández.

Sostuvo que reciben un país con "casi 41 puntos de pobreza" y, al respecto, señaló: "Uno trata de buscar ahí las bases sólidas y es difícil encontrarlas".

"Les agradezco a todos por aceptar y acompañarme, pónganse a trabajar ahora", subrayó, entre risas, el líder del Frente de Todos, que recordó una frase que le dijo el fallecido Néstor Kirchner cuando llegaron a la Casa Rosada en 2003: "Ponéte a trabajar que todavía no empezamos".

Transición

A la vez, al ser consultado sobre la transición con Mauricio Macri, aseguró que habló con el mandatario saliente "las veces que hicieron falta" en las últimas semanas.

"Hemos hablado las veces que hicieron falta con el Presidente y los equipos que tuvieron que reunirse para buscar datos, pudieron hacerlo. Hay cosas que hay que hacerlas silenciosamente para no alternar a nadie y lo pudimos hacer sin sobresaltos", indicó.

En la foto del equipo estuvieron Cafiero (Jede de Gabinete), Eduardo "Wado" De Pedro (Interior), Felipe Solá (Canciller), Martín Guzmán (Economía), Sabina Frederic (Seguridad), Claudio Moroni (Trabajo), Marcela Losardo (Justicia), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Nicolás Trotta (Educación) y Ginés González García (Salud).

Además, asistieron el juninense Mario Meoni (Transporte), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Agustín Rossi (Defensa), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Luis Basterra (Agricultura), María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Elizabeth Gómez Alcorta (Equidad), Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible), Tristán Bauer (Cultura) y Matías Lammens (Turismo y Deportes).



Ironías contra Macri

El presidente electo se permitió un chiste cargado de ironía contra la gestión de Mauricio Macri, cuando anunció que Juan Cabandié encabezará el Ministerio de Ambiente y señaló que para trabajar en esa área "no va a necesitar disfrazarse de árbol", una alusión a la recordada foto de quien hoy ocupa ese rol, Sergio Bergman.

Cabandié no fue el único cuya presentación tuvo un toque de humor por parte del presidente electo, quien también lo hizo al presentar a Ginés González García como futuro ministro de Salud, y señalar que su inclinación por él era "obvia".

"Es como aquella propaganda que decía uno camina, camina y al final compra en... bueno, uno camina, camina y siempre termina en Ginés", completó Fernández, mientras el próximo titular de la cartera de Salud sonreía.

Algo desorientado, tal vez por la ausencia de una planificación sobre dónde se ubicaría cada ministro en el escenario, luego de presentar a Cecilia Todesca como vicejefa de Gabinete, Fernández la buscó con la mirada pero no la encontró pese a que estaba justo al lado suyo, a la izquierda, aunque un poco más atrás.

La presentación de Gustavo Béliz como secretario de Asuntos Estratégicos no tuvo humor pero sí una mención especial por parte del futuro presidente, quien se refirió a un "regreso" del ex ministro de Justicia y agregó: "Se fue del Gobierno en circunstancias que prefiero no recordar".