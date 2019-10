Fiscal pidió sobreseer a Máximo Kirchner

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió sobreseer al diputado nacional Máximo Kirchner en una investigación por supuestos delitos en el financiamiento electoral derivada del caso de los cuadernos de la corrupción. El pedido de Di Lello alcanza a otros referentes de la agrupación La Cámpora, como Eduardo “Wado” De Pedro, José Ottavis y Andrés Larroque. En un extenso dictamen entregado en la tarde del jueves a la jueza federal con competencia electoral, María Servini, el fiscal cuestionó además la validez como prueba de la declaración como arrepentido del detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, por no haber sido filmada, según el escrito al que hoy accedió Télam.

También puso en duda el valor probatorio de los ocho cuadernos del también arrepentido remisero Oscar Centeno.

“En un Estado de derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes”, sostuvo Di Lello en el dictamen sobre el que ahora deberá decidir Servini.