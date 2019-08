Macri, de la frontera a Santa Fe: campaña en modo gestión

El presidente Mauricio Macri puso su campaña por la reelección en modo gestión. Ayer abrió un paso internacional al Paraguay junto con su par Mario Abdo Benítez, quien repasó que esa apertura sumaba 25 años de espera, por lo que el mandatario argentino subrayó: “Se puede cambiar la historia”.

La frase, con directriz inequívoca a la hazaña que busca para revertir en octubre el mal resultado de las Paso del 11 de agosto, quizás tenga hoy otro capítulo, al ponerla en el marco de los 25 años que se cumplen de la reforma constitucional. Para eso, encabezará un acto en la provincia de Santa Fe.

Macri destacó ayer que el nuevo paso internacional sobre la represa de Yacyretá, que comunica a Corrientes con la localidad paraguaya de Ayolas, “cambia para siempre la historia de las dos regiones” y recordó que “después de 25 años en que nos decían que no se podía, pudimos cambiar la historia y empezar una nueva historia de relacionarnos y de desarrollarnos con el Paraguay”.

Macri destacó que la obra “cambia para siempre la historia de las dos regiones, de los dos pueblos y comienza una nueva dinámica, una nueva forma de relacionarnos”, al desaparecer “el impedimento geográfico para que las energías de ambos pueblos se unan para mejorar la vida de cada uno”.

Por otra parte, el 25to. aniversario de la reforma de la Constitución Nacional será recordado hoy con un acto que encabezará el Presidente en el museo del Parque de la Constitución, en la ciudad de Santa Fe, en el que serán homenajeados los convencionales que modificaron la Carta Magna en 1994.

Al encuentro, que comenzará a las 11.30, fueron invitados varios de los convencionales constituyentes y serán especialmente homenajeados los ya fallecidos, entre los que se encuentran los ex presidentes Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa.

Durante la ceremonia se realizará una entrega de medallas y una foto de familia con los constituyentes presentes que luego participarán de un recorrido por el Museo de la Constitución, indicaron fuentes de las secretarías de Fortalecimiento Institucional y del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a cargo de los homenajes.

Asimismo, señalaron que enviarán la medalla con posterioridad a aquellos convencionales que no estén presentes en Santa Fe y a los familiares de los ya fallecidos.

El homenaje dispuesto por el Gobierno nacional constituye “una oportunidad excepcional para promover los valores contenidos en nuestra Carta Magna y revitalizar los ideales que ella nos propone, reconociendo el protagonismo y la robustez que los principios constitucionales deben tener en toda sociedad democrática”, según los considerandos de la medida oficial.

La Convención Nacional Constituyente, impulsada durante la presidencia de Carlos Menem, sesionó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.