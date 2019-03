El juez Bonadio procesó a Cristina por sobreprecios en GNL

El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández en la causa que investiga la importación de Gas Natural Licuado (GNL).

Bonadio procesó, además de Cristina, nuevamente a De Vido y Baratta, al ex titular de Enargas, Walter Fagyas, al ex secretario de Energía, Daniel Cameron y el empresario Roberto Dromi –ex ministro durante la gestión de Carlos Menem- y su hijo. El procesamiento incluye ex directivos de YPF y Enarsa.

Bonadio amplió el embargo que ya tenía la senadora en la causa por los cuadernos de la corrupción a mil millones de pesos, porque se trata de investigaciones vinculadas.

En esta ocasión la procesó por “cohecho pasivo, o defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta, ambos en calidad de coautora, los cuales concurren en forma real” con los cargos por los cuales ya se la procesó en “cuadernos”.

La medida se tomó con prisión preventiva y Bonadio insistió en pedir el desafuero al Senado de la Nación.

La particularidad es que en esta causa también está procesado por falso testimonio al autor de la pericia clave que gatilló la detención, previo desafuero como diputado, de De Vido.

El perito David Cohen fue embargado por un millón de pesos y le prohibieron la salida del país.