Comicios en Neuquén: Gutiérrez se impuso y logra la reelección

En el primer test electoral del año, el gobernador de Neuquén, Omar Guitérrez, se impuso ayer con comodidad en las elecciones provinciales y renueva su mandato.

Con el 85% de las mesas escrutadas, el mandatario provincial logró la reelección con el 38,8% de los votos. En segundo lugar quedó el postulante del kirchnerismo Ramón Rioseco (Unidad Ciudadana), con el 25,6%.

En el tercer puesto se ubica el candidato a gobernador de Cambiemos, el radical Horacio “Pechi” Quiroga, que obtuvo el 16,0%. El Gobierno buscará tomar distancia del resultado.

Las de este domingo fueron las primeras elecciones a nivel provincial en las que se aplicó el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), luego de la reforma de la ley electoral provincial (ley 3053) a finales de 2016, en la que también se estableció el cupo de paridad de género en las listas a legisladores.

El día electoral se vivió con tranquilidad y sin mayores sobresaltos, con excepción de una serie de inconvenientes técnicos con la aplicación del nuevo sistema de votación, refrendado por la denuncia de uno de los partidos que disputaba la elección, la kirchnerista Unidad Ciudadana, que afirmó que hubo “irregularidades en las máquinas de votación”.

El primero de los candidatos en reconocer el resultado de las elecciones fue Quiroga: “Nos ganaron en buena ley, felicito a Omar Gutiérrez, el pueblo de Neuquén se siente conforme con su gobierno. La vida me ha enseñado a ser buen ganador y buen perdedor”, expresó.

“Es mi última presentación a la gobernación, no voy a dejar de hacer política, pero no voy a ir por ninguna candidatura”, sostuvo.