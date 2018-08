El dólar superó los 30 pesos, en tanto que persiste la presión devaluatoria

En la plaza financiera argentina cunde el temor a un efecto contagio de la devaluación emergente que sea más profundo que en el resto. El lunes no arrancó bien, con un salto del dólar de 7% respecto de la lira turca, que se sumó al 18% del viernes. En Brasil subió 1,6% a 3,92 reales, mientras que en Rusia la divisa de EE. UU. se operó con ligera alza de 0,5 por ciento.

En el mercado cambiario local finalizó con alza de 88 centavos (+3%), a $30,68 para la venta minorista en promedio, y $29,97 mayorista, después de haber acumulado un alza de 6,3% en las tres ruedas anteriores.

Está claro que ante la desmejora de la percepción de los fondos de inversión globales por los activos emergentes, por la crisis de Turquía, la evolución del dólar en el plano local no logró escapar de lo que sucede en el exterior, por cuanto una cotización sobre los 30 pesos no sorprende por estas horas.

Una batería de medidas de Hacienda y el Bcra conocidas al mediodía apenas amortiguaron el desplome del peso argentino.

En Argentina hay condimentos particulares que impulsan a una devaluación indeseada: las dudas sobre la posibilidad de pago de los bonos en dólares después de 2019, la caída de las reservas del Bcra, el ascenso del riesgo país que cierra los mercados de deuda y el resonante caso de sobornos en la obra pública que involucra a políticos y empresarios de máximo nivel.

“Se formó una tormenta perfecta. Al necesario enfriamiento transitorio de la economía se agregó el estallido del conocido conflicto jurídico y político, dando lugar a un frenesí de temores que llevaron a liquidar posiciones para refugiarse en el dólar”, señaló un reporte de VatNet Research.

“Ya conocemos que esperar una recuperación de los activos financieros es inexistente sin que antes el tipo de cambio vuelva a ganar cierta estabilidad”, afirmó Matías Roig, director de Portfolio Personal.

Para Economía & Regiones, “el Banco Central debe salir y comprar pesos de manera de achicar la cantidad de dinero en términos nominales para que la inflación disminuya, la traslación a precios siga siendo baja, y entonces la ganancia de competitividad se erosione lo más lento posible”.