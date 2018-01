El PJ bonaerense busca un candidato para 2019

Con un llamado a la “unidad” que tuvo como principales destinatarios a las huestes de Sergio Massa, la nueva conducción del Partido Justicialista bonaerense sesionó en la Costa Atlántica y puso en marcha el operativo político de buscar un candidato potable, de cara a las elecciones de 2019.

El encuentro fue motorizado por el presidente de la fuerza, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Y tuvo, como uno de los datos centrales, llamativas ausencias y presencias. Estuvieron, entre otros, el titular de Suteba, Roberto Baradel, y el secretario de Camioneros, Pablo Moyano.

“Los esperamos con los brazos abiertos”, fue una de las frases dirigidas a los dirigentes que se fueron del partido con la que cerró el documento que dejó la cumbre de ayer en Costa del Este y que se concentró en las críticas a la política económica de Cambiemos.

“Tenemos que trabajar por una unidad que respete las diversidades de los distintos sectores”, dijo Menéndez, que desde su desembarco al frente del partido viene insistiendo en la necesidad de sumar a sectores que dejaron el PJ por sus diferencias con el kirchnerismo.

El llamado, al menos en este encuentro, no tuvo efecto en sectores de la fuerza que resisten a Menéndez y que resolvieron no asistir. El ex titular del Partido y futuro presidente del Congreso PJ, Fernando Espinoza, junto a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y sus pares, Mario Secco (Ensenada) y Francisco Durañona (Areco) fueron algunos de los que pegaron el faltazo.

Los principales referentes del peronismo de La Matanza anticiparon sus inasistencias molestos por las reuniones que Menéndez mantuvo días atrás con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el diputado Diego Bossio.

En tanto, aunque en los últimos días fuentes allegadas al kirchnerismo aseguraron que los intendentes alineados con ese sector no concurrirían al encuentro, lo cierto que mandatarios comunales identificados con el Frente para la Victoria, como el intendente de Moreno, Walter Festa, y el de Ituzaingó, Alberto Descalzo, concurrieron a la cita. Además, estuvieron, entre otros, los intendentes Fernando Gray, vice del partido, el anfitrión Juan Pablo de Jesús.

En ese marco, hubo algunos temores con respecto el quórum para que pueda realizarse la reunión del Consejo del partido. Finalmente, hubo 40 de los 48 delegados presentes. “Sesionamos 40 de los 48 delegados y pudimos redactar un documento en el que analizamos la coyuntura y pedimos volver a confluir para atender las demandas del campo popular. Es tiempo de construir una unidad que respete la diversidad”, dijo Menéndez a la prensa tras la finalización del cónclave.

Fuentes allegadas a la conducción partidaria que encabezan Menéndez y el intendente de Estaban Echeverría, Fernando Gray, mostraron “satisfacción” con el desarrollo y la convocatoria que tuvo esta reunión.