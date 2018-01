Macri aspira alcanzar un acuerdo UE-Mercosur la próxima semana

El presidente Mauricio Macri ratificó que aspira a que la Unión Europea y el Mercosur, que negocian un complejo tratado de libre comercio, lleguen a un acuerdo la próxima semana en Bruselas.

La próxima es "una semana clave", aseguró el mandatario, que el viernes habló sobre este demorado tratado con su par francés, Emmanuel Macron. "Van a estar los negociadores de ambas partes en Bruselas, donde aspiramos a que se llegue a un acuerdo", detalló.

Tras casi dos décadas de estancamiento, las discusiones sobre el tratado de libre comercio UE-Mercosur han avanzado a pasos de gigante en los últimos meses, en un contexto favorable tras el vacío dejado por Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca del proteccionista Donald Trump.

Después de que se frustrara el plan argentino de obtener una firma en diciembre en Buenos Aires durante una cumbre de la OMC, la Comisión Europea está determinada a obtener un acuerdo, al menos político, a principios de 2018.

Los dos bloques intercambiaron ofertas y 90% del comercio bilateral quedaría liberado, pero la carne bovina y el etanol son los dos puntos críticos.

"Me voy (de Francia) con buenas noticias", aseguró el mandatario argentino, haciendo hincapié en las declaraciones de Macron, quien el viernes afirmó que este acuerdo "puede ser bueno para ambas partes" y que es "pertinente concluirlo rápidamente".

Este tratado comercial "es una enorme oportunidad" tanto para la Unión Europea como para el Mercosur", estimó Macri, quien llamó a "no desperdiciarla".

Respecto a los temores de los ganaderos franceses sobre la entrada de miles de toneladas anuales de carne bovina sudamericana a precios más competitivos, el presidente argentino dijo que "unas cuotas [de carne] no pueden limitar un acuerdo que es muchísimo más amplio".

Estimó además que la oferta actual de la UE, que en octubre propuso una cuota anual de 70.000 toneladas de carne bovina, "no es alta". "Estamos hablando de menos del 1% del consumo total en Europa, estamos hablando de una hamburguesa por europeo por año", enfatizó. "Es mucho lo que se puede ganar en términos de futuro", concluyó el mandatario.

Con la alcaldesa de París, y a la cancha

El presidente Mauricio Macri se reunió con Anne Hidalgo, alcaldesa de París, en su último día de actividades en Francia. El encuentro con la alcaldesa parisina se produjo en el estadio Parque de los Príncipes, donde juega como local el Paris Saint Germain (PSG), equipo en el que militan los argentinos Ángel Di María, Javier Pastore y Giovanni Lo Celso, además del astro brasileño Neymar Jr.

Macri e Hidalgo dialogaron en un sector VIP del estadio, antes del encuentro entre el PSG y el Montpellier.

El primer mandatario llegó a la cancha junto con el ex presidente francés Nicolás Sarkozy y se ubicó en una de las plateas para observar al conjunto parisino, que contó con los argentinos Ángel Di María y Giovani Lo Celso de titulares.

Macri, de 58 años, se mostró entusiasmado junto a Sarkozy, con quien comentó cada jugada como fue reflejado por la transmisión televisiva del encuentro.