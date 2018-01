Macri: “Argentina va a volver a crecer dos años seguidos”

El presidente Mauricio Macri manifestó, tras recorrer las obras del Parque Olímpico en el barrio porteño de Villa Soldati, que "después de mucho tiempo la Argentina va a volver a crecer dos años consecutivos" y apostó a "crecer 20 años seguidos" para poder "salir de la pobreza" y "crear oportunidades".

En ese marco, el mandatario dijo sentirse "emocionado" de ver "cómo una idea se transforma en una realidad" y "todo lo que somos capaces de hacer los argentinos cuando trabajamos en equipo, nos comprometemos y tiramos todos para el mismo lado".

En la actividad, Macri estuvo acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien la semana pasada fue objeto de todo tipo de burlas en las redes sociales al inaugurar la temporada de Buenos Aires Playa con una falsa pileta de natación, que no era otra cosa que una base para juegos acuáticos que, en esa oportunidad, no funcionaron por la rotura de un caño.

El jefe de Estado destacó los avances en las obras del Parque Olímpico donde se recibirán a "siete mil chicos en octubre" que participarán de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En tanto, dijo que el Gobierno apunta con dichas obras a que "aquellos que nos visitan, vuelvan" y que también "vengan a visitar otras partes de la Argentina".

En otro orden, afirmó que en la Ciudad tiene que haber igualdad de oportunidades en cuanto a crecimiento, desarrollo e infraestructura, al tiempo que remarcó que "no puede haber un norte y un sur". En ese línea, consideró que "lo mismo debe pasar en todo el país".

"Desplegamos el plan de infraestructura más importante de nuestra historia para que quien quiera producir algo, lo pueda hacer", agregó durante su discurso.

"Creemos en lo que estamos haciendo, Hemos decidido volver al mundo y a partir de allí crecer, reducir la pobreza y crear oportunidades. Pero para hacerlo tenemos que trabajar juntos y tirando todos en la misma dirección. Poniendo al Estado en al servicio de los argentinos y no de la política. Y terminando con la corrupción que tanto daño nos ha hecho", sostuvo.

Luego, el Presidente encabezó en su despacho de la Casa de Gobierno una reunión de coordinación con integrantes de la mesa chica del gabinete nacional.Luego recibió a los miembros de la Federación Argentina de Industrias Madereras y Afines, y finalmente Macri encabezó en el Salón Norte de la Casa Rosada una reunión de seguimiento del Ministerio de Agroindustria de la que participaron el titular de esa cartera, Luis Etchevehere, y miembros de su equipo.

Hoy está prevista una reunión del Gabinete ampliado para analizar la estrategia económica y parlamentaria del Gobierno.