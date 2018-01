YPF quiere cobrar distintos precios de naftas según la zona y la demanda

El Ministerio de Energía dispuso desde octubre del año pasado la liberación de los precios de los combustibles después de 16 años, una medida que modificó por completo el mercado local.

Por ese motivo, los directivos de YPF avanzan en un cambio en su esquema de comercialización, por el cual los precios al público de sus productos podrán variar según la zona de venta, la demanda, la disponibilidad de los productos e, incluso, el horario. Además, la petrolera dejará de comunicar las modificaciones de los precios.

De esta forma, la petrolera estatal, que controla un 55% del mercado minorista, apelará a una modalidad similar a la de sus competidoras privadas, también habilitadas para modificar el precio de venta de sus combustibles para el consumo del mercado automotor.

Desde YPF indicaron que "no está definido a partir de cuándo se producirá el cambio de estrategia, pero éste tiene que ver con los cambios que se produjeron en el mercado en general, que desde octubre tiene otras reglas".

"Todavía no tenemos información al respecto pero es de esperarse que ahora, por la competencia que hay en el mercado, los precios se apliquen según la oferta y demanda de cada zona", afirmó el vicepresidente de la Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, del Gas y Afines (Capega), Sebastián Vargiu.

"Hace años que YPF tiene el mismo precio en todas las regiones. Ahora podría ajustarse a cada provincia y variar según las características de cada mercado", explicó Vargiu.

El último aumento de la nafta se registró a principios de enero. En aquel momento no se descartó la posibilidad de nuevas subas a lo largo del mes.