El Congreso se prepara para tratar proyectos clave

Desde ahora hasta fin de año, los legisladores de Cambiemos deberán apretar el acelerador para entregarle al presidente Mauricio Macri el paquete de leyes que pretende que estén sancionadas. Entre los varios proyectos, los que son clave para el Gobierno, como las reformas tributaria y laboral, y el pacto fiscal con las provincias, entre otros.

El Gobierno espera el recambio de diputados y senadores que se producirá el 10 de diciembre para reforzar sus filas. El 30 de noviembre concluyen las sesiones ordinarias y el Ejecutivo debe llamar a extraordinarias con el temario que incluirá los proyectos que más interesan en Casa Rosada. Y es por eso que los próximos 40 días serán de gran intensidad en el edificio ubicado en Callao y Rivadavia.

Mañana, Diputados convocó una sesión especial desde las 10:30 para tratar más de una docena de proyectos, entre los que se cuentan la ley Defensa de la Competencia, la de Mercado de Capitales, Compre Argentino, la creación del registro nacional de condenados por delitos sexuales, y el desarrollo de la Marina Mercante.

En el caso de la primera de esas iniciativas, denominada "antimonopolio", actualiza las sanciones por cartelización y crea nuevas estructuras para combatir el abuso de posición dominante. Por su parte, la reforma del Mercado de Capitales apunta a facilitar a las Pymes el acceso al financiamiento. Ambas tienen dictamen, pero la oposición pide cambios. Asimismo, la ley de Compre Argentino busca que en las contrataciones que realiza el Estado haya un mayor porcentaje de productos de industria nacional.

Sobre el cierre del período de sesiones ordinarias, para el miércoles 29 está programado el debate de una nueva ley de alquileres, proyecto que llega desde la Cámara alta pero al que se le realizaron cambios, por lo que no será todavía ley. Ese mismo día jurarán los nuevos senadores, entre ellos la ex presidente Cristina de Kirchner, cuyos diplomas serán tratados esta semana en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Otros temas que tiene pendiente el Senado son la reforma del Ministerio Público Fiscal, y el debate por la designación del Defensor del Pueblo.

Pero el menú principal en la Cámara baja se compone de tres proyectos fundamentales para el Gobierno. Estos son el Presupuesto para el año próximo, la reforma tributaria que llegó días atrás al Palacio, y el revalúo fiscal. En simultáneo, el Senado debe abordar la reformar laboral debatida con la CGT, el pacto fiscal firmado con 23 de las 24 provincias (no se sumó -aún- San Luis), y la ley de responsabilidad fiscal al que deben adherir los gobernadores. En tanto que está pendiente que llegue al Congreso el proyecto de reforma previsional, una modificación que se torna vital en el marco del resto del paquete económico.