Mauricio Macri aseguró que “Argentina crece después de cinco años de estancamiento”

EL PRESIDENTE REITERÓ QUE LA MEJORA AÚN “NO LLEGO A TODOS”

El presidente Mauricio Macri aseguró que “la Argentina está creciendo después de cinco años de estancamiento”, al tiempo que destacó que la generación actual tiene “la posibilidad de ser la que cambie el país para siempre”, dejando atrás “la resignación” y construyendo “futuro desde la esperanza”. Así lo expresó en una columna de opinión publicada en la edición de este domingo del diario El Independiente, de la provincia de La Rioja.

En tanto, sostuvo que si bien el Gobierno sabe que “el crecimiento económico todavía no llegó a todos los argentinos”, está comprometido con que eso ocurra. “Mi equipo y yo estamos comprometidos a que llegue a todos, estén donde estén. Cada vez que logramos algo juntos, pensamos en qué más podemos hacer para que los argentinos logremos lo que nos proponemos”, apuntó el mandatario en el texto.

En este sentido, afirmó que la ampliación de los créditos Argenta, oficializada el martes último mediante su publicación en el Boletín Oficial, “tiene que ver con eso”. Macri aludió así al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que esta semana puso en marcha una línea de créditos personales a bajas tasas destinada a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas, a través de la Anses y con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

“Tenemos la posibilidad de ser la generación que cambie a nuestro país para siempre, un país que se juega por la verdad, por el crecimiento y por el trabajo, que deja atrás la resignación y construye futuro desde la esperanza. Para todos”, subrayó.

La ampliación de los créditos Argenta “es una manera más de apoyar a las familias a que sigan progresando y que puedan refaccionar su casa, comprar un electrodoméstico o regalarle la fiesta de cumpleaños a su hijo, sin verse exigidas a pedir préstamos con tasas altísimas y poco transparentes, por estar excluidas del sistema financiero”.

Asimismo, indicó que una línea de préstamos en el mismo sentido ya estaba vigente para jubilados y pensionados, y, “en cuatro meses, otorgó 300.000 préstamos por 10.000 millones de pesos”, con lo cual “ahora, más argentinos van a poder contar con las herramientas que necesitan para lograr lo que se proponen”.

Tras destacar que, “desde hace mucho, todos sabíamos que la Argentina estaba para más”, el Presidente remarcó que “el país está cambiando y lo estamos haciendo entre todos”. “Cambio quiere decir que haya trabajo, en todo el país, y para todos. Buenos trabajos que permitan que la gente viva donde elija vivir y que no tenga que abandonar a los suyos para buscar una oportunidad lejos de su tierra”, aseguró.