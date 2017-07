Taiana pidió tener tolerancia cero con la corrupción

COMPARTE FÓRMULA CON CFK

El segundo precandidato a senador en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, dijo que hay que tener “tolerancia cero” con la corrupción. Mientras tanto, se debate en el Congreso la expulsión de la Cámara de Diputados del ex ministro de Planificación de Cristina Kirchner, Julio De Vido, que tiene 156 causas en las que está procesado, imputado, investigado o nombrado.

A tres semanas de las Paso fue consultado en una entrevista con radio El Mundo por los casos de corrupción que acorralan a distintos funcionarios kirchneristas, entre ellos a la ex presidenta Cristina Kirchner. “Hay que estar en contra de la corrupción, hay que tener tolerancia cero y hay que hacer un gran acuerdo en la Argentina para ser más transparente todo el funcionamiento del Estado, de la economía y de la sociedad”, respondió.

El ex canciller lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional, en particular por las medidas económicas: “Dicen que estamos bien pero la recesión no se fue. Tras las elecciones quieren acentuar el ajuste sobre los derechos de los trabajadores”, dijo.