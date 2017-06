La Iglesia alertó sobre el desempleo y la grieta social

SEMANA SOCIAL

Los obispos que participaron de la Semana Social en la ciudad de Mar del Plata, que tuvo este año una notoria escasez de presencias políticas, destacaron la importancia del diálogo y la cultura del encuentro como caminos para alcanzar consensos y destacaron “la angustia que atraviesan familias de desocupados o subempleados”.

“Sabemos que estamos atravesando una grave crisis socio ambiental, que impacta especialmente en los pobres”, dijo la Comisión de Pastoral Social en un mensaje final. Abogó así, por “un cambio de paradigma y de mentalidad” en busca de las soluciones anheladas.

De bajo perfil, cruzada en el calendario por el fragor del cierre de listas de candidatos para las próximas legislativas, la tradicional cita de Pastoral Social no tuvo la estridencia de otros tiempos, pero sí aportes concretos para analizar y fijar metas ante los principales problemas del país: pobreza y empleo.

El obispo emérito de San Isidro, Jorge Casaretto, reconoció las dificultades que como organizadores enfrentan cada vez que deben invitar a la dirigencia. “Estamos tocados por la fragmentación”, lamentó. Para convocar a sindicalistas, dijo, tienen que recorrer cinco centrales obreras. Lo mismo les ocurre con los partidos políticos y el empresariado. “No puede haber más fragmentación”, reclamó.

La presencia de los ministros de Trabajo y Desarrollo Social, Jorge Triaca y Carolina Stanley, en el acto de apertura, no dejó margen a cuestionamientos: ellos mismos describieron una Argentina en la que uno de cada tres habitantes es pobre, con 1,4 millones que no tienen trabajo y otros 4,5 millones que llevan pan a su mesa desde la informalidad. “Cuando desconocemos que algo existe, entonces estigmatizamos”, dijo la ministra. Participaron de las jornadas referentes de distintos sectores, con presencia de cámaras empresarias, organizaciones sociales y sindicales, pero sin nombres rutilantes.