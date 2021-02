Con varios partidos, comenzó el Torneo Interno Carnaball

La actividad del tenis en el Club Atlético Sarmiento (CAS) sigue a paso firme en el inicio de 2021.

Ayer por la tarde, con varios partidos correspondientes a singles y dobles Damas y dobles Mixtos, comenzó el Torneo Interno Carnaball, que se disputará a lo largo de toda la semana, aprovechando el fin de semana carnavalesco.

Hoy, por su parte, iniciará la competencia en las categorías de singles Caballeros, mientras que los dobles comenzarán a mediados de la semana.

El fixture completo y la programación de hoy son los siguientes:

Singles caballeros

SEGUNDA

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Penazzi, M. Bonet, M. Sosa, F.

González, A. Tedesco, N. González, F.

Cepeda, T. Delgado, F. Bevilacqua, M.

Zona 4 Zona 5 Zona 6

Monti, B. Speroni, T. Altamirano, G.

Molinari, M. Sauro, J. Ibarra, J.

Cura, J. Todino V. Tobal, F.

Zona 7 Zona 8 Zona 9

Todino, N. Mansilla, M. Libonatti, G.

Pedreria, P. Perchante, D. Dalto, M.

Bava Busalino, J. Astudillo, F. Salamone, E.

TERCERA

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Castro, G. Nasisi, J. Imperatori, M.

Malavia, P. Sbarbatti, M. Igoillo, M.

Mayón, M. Toro, A. Scorsetti, A.

Zona 4 Zona 5 Zona 6

Batac, A. Rosenthal, B. Gazzia, M.

Irigoyen, J. Robledo, A. Ortiz

Demarzo, L. Weimber, M. Sauro, J.

Zona 7 Zona 8 Zona 9

Cognini, F. Jonson, R. Zaccardi, N

Vosuo, A. Melian, F. Steffan, N.

Spiga, G. Salamone, S. Agustín D.

CUARTA

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Ghioni, D. Nuozzi, W. Ferraiuolo, M.

López, M. Albornoz, C. Rola, F.

Sbarbatti, M. Mel, D. Peretti, N.

Dobles masculinos

SEGUNDA

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Bonet/Bevilacqua Cura/Altamirano Pedreira/Destéfani

Monti/González Tobal/Guzzia Molinari/Libonatti

Zaccardi/Tedesco Salamone/Speroni Astudillo/Bava Busalino.

TERCERA

Zona Única

Cognini/Sauro Melián/Scorsetti Vuoso/Ghioni.

Programación para hoy:

Horario/Cancha 1 Cancha 2 Cancha 3

9.00/Batac vs Irigoyen Robledo vs Rosenthal Sauro vs Ortiz

10.30/Scorsetti vs Igoillo Ibarra vs Tobal Delgado vs Tedesco

12.00/Irigoyen vs Demarzo Ortiz vs Gazzia Speroni vs Todino

13.30/Todino vs Bava Bussalino Dalto vs Salamone Astudillo vs Perchante

15.00/Cepeda vs González Bonet vs Delgado Sosa vs González

16.30/Ghioni vs López Ferraioulo vs Peretti Nuozzo vs Mel

18.00/Vosou vs Cognini Dalto vs Libonatti Cepeda vs Penazzi

19.30./Todino V.vs Sauro Todino N. vs Pedreira Steffan vs Zaccardi.