Destacados ciclistas de Junín y la zona ya comenzaron a entrenar pensando en la vuelta

Luego de más de cinco meses de cuarentena preventiva social y obligatoria, dictada debido a la pandemia que generó el coronavirus, el ciclismo y los pedalistas que disfrutan del deporte del pedal van retornando de a poco a la actividad, con las flexibilizaciones que se han otorgado y por ello se puede ver en caminos vecinales y en rutas a los bikers entrenando, desafiando en éstos últimos días a los fuertes vientos y a una temperatura ambiente bastante baja, por lo general.

Gerardo Gabriel Crisafulli, ligado desde hace muchos años al ciclismo, ya que tras ser un destacado pedalista incursionó como entrenador, jefe de equipo y colaborador de equipos de primer nivel, al ser consultado por Democracia, manifestó:

"Se entrena como se puede, poco para mi gusto. Sí se hace mucho trabajo de gimnasio. En esta cuarentena, Facundo (su hijo) aprovechó para hacer mucha Facultad online y está esperando a ver si le salen los papeles para irse al menos dos meses a correr a Italia. Se iban a ir con el equipo, el contrato es nuevo y debe salir la aprobación de los papeles para que puedan viajar a correr a Europa", destacó.

Seguidamente, Gerardo manifestó: "De entrada, al principio de las autorizaciones que se otorgaron, tuvieron permiso para entrenar los siete ciclistas Élite de Junín, que son Juan Melivillo (quien corre para la Municipalidad de Pocitos), `Marita´ Ríos (en enero 2021 competirá en la República Oriental del Uruguay), Isaías Abú, Facundo Crisafulli, Silvana Sáenz, Anabel Ruíz y Sebastián Hugo Medina, los siete bikers que tienen licencia Élite en nuestra ciudad".

Además, el experimentado exponente del ciclismo local y nacional dijo: "La pista (del velódromo) está habilitada, se puede utilizar sacando turnos, pero casi no los han sacado los ciclistas, porque no se sabe aún cuando volverá el ciclismo. Los Máster y Veteranos han aprovechado también para trabajar un poco, así que esperemos que pronto pueda volver todo a la normalidad", completó Gerardo Crisafulli, quien fue técnico de selecciones nacionales y técnico de equipos de gran nivel, en distintas categorías y confió, finalmente, que "Desde marzo a esta parte me he alejado un tanto, de los entrenamientos, equipos, he perdido algo de contacto, aunque mantengo charlas con los ciclistas, eso sí", cerró.

Por su parte, otro destacado pedalista, el alberdino radicado hace años en Junín, Darío Javier Pagliaricci, dijo: "Hago algo, entreno tres o cuatro veces por semana, fundamentalmente para estar en ritmo y forma con algo de pedaleo. Sí están entrenando bien Silvina (Sáenz, su pareja), Anabel Ruíz, Julia Di Palma, quienes pedalean conmigo y con Mario Santarsieri, Nicolás Elías y otros compañeros", le manifestó a Democracia el destacado ciclista.

Deportistas que van a representar al país ya pueden entrenar

El jefe de Gabinete de Ministros y el ministerio de Salud de la Nación autorizaron el regreso a los entrenamientos de las y los deportistas de representación nacional pertenecientes a Confederaciones, Asociaciones, Fundaciones y Federaciones, según la Decisión Administrativa 1535/2020 publicada el 21 de agosto de 2020.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias deberán dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades, disponiendo la fecha de inicio para cada jurisdicción. Las mismas podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o reanudadas por el gobernador, la gobernadora o por el Jefe de Gobierno, en el marco de su competencia territorial y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria correspondiente.

Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y limitar su duración con el fin de proteger la salud pública.

Entre las recomendaciones puntuales se establece que las personas que desempeñen sus tareas laborales en los establecimientos autorizados, deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para la Circulación. Además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los gobiernos provinciales deberán realizar -en forma conjunta con el ministerio de Salud de la Nación-, el monitoreo de la evolución epidemiológica y las condiciones sanitarias correspondientes.

De esta manera, la autoridad sanitaria local deberá remitir semanalmente al ministerio de Salud de la Nación toda la información que se le requiera para evaluar la capacidad del sistema sanitario previsto para atender a la población.

En caso que el ministerio de Salud detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata a la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” para la adopción de las medidas pertinentes.