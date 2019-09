Gran encuentro infantil en el club Los Miuras

El soleado sábado vino como anillo al dedo para la práctica del hockey femenino.

En las instalaciones del club Los Miuras tuvo lugar un gran encuentro de hockey infantil (octava, novena y décima) que comenzó a las 10 de la mañana. Fue un éxito total.

Además jugaron Sarmiento y Social con las cuatro categorías. Detalle:

Sarmiento-Bragado

Primera

Sarmiento 4 (2 Selena Fernández, 1 Celeste Cuadro, 1 Serena Bertone) vs Bragado 2 (Catalina Juarez y Guadalupe Russo).

Sub 14

Sarmiento 1 (Lara Aguilar) vs Bragado 0

Sub 16

Sarmiento 2 (Giuliana Merlo y Lara Aguilar) vs Bragado 1 (Trinidad Argonz).



Sub 18

Sarmiento 6 (3 de Belén Pinto, 2 de Giuliana Merli, 1 Priscila Berón, 1 Serena Bertone, 1 Belén Pinto) vs Bragado 1 (Catalina Juárez).

Bolívar-Social

Quinta

Bolívar 1 (Ana Clara Iglea) vs Social 4 (2 Martina Rosa, 1 Justina Cornago y 1 Micaela Merlo).

Séptima

Bolívar 4 (Serena Girardo, Morena Alfonsín, Sofía Kroll y Ana Fal) vs Social 3 (2 Ema Basilio, 1 Lucía Vilaplana).

Sexta

Bolívar 0 vs Social 6 (2 Josefina Chiófalo, 2 de Micaela Merlo, 1 de Josefina Canone y de Martina Beato).

Primera

Bolívar 2 (Agustina Manrique y Tamara Garnica) vs Social 2 (Eva Valentini y Justina Cornago).