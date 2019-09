"Cuando hemos necesitado algo, el municipio respondió", señalaron desde el Junín Golf Club

En el marco de las recorridas permanentes por las diferentes instituciones deportivas de la ciudad, el subsecretario de Educación y Deportes, Daniel Pueyo; y la secretaria de Gobierno, Agustina De Miguel; visitaron las instalaciones del Junín Golf Club y dialogaron con profesores y niños que practican esa disciplina.

En el marco de la recorrida, Pablo Martínez, profesor de la institución, señaló: "Estamos muy contentos de recibir tanto a Daniel (Pueyo) como a Agustina (De Miguel) en representación del Municipio porque siempre que hemos necesitado algo, el Municipio respondió y se han puesto a disposición de nosotros en muchas cosas que antes no ocurrían con el golf, eso a mí, como profesor, me da mucha alegría. Es para destacar el trabajo que se ha hecho, por parte de la Municipalidad, por el golf durante estos últimos tres años".

Añadió: "También les he contado sobre algunas actividades de apertura que estamos haciendo desde el club, por ejemplo, yo soy profesor de educación física y estoy trabajando en la secundaria de Morse y en ese marco hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Más Golf y permite que chicos de cuarto, quinto y sexto año vengan mensualmente al club".

"Además, permanentemente estamos convocando a la comunidad a que se acerque para conocer este deporte y se anime a practicarlo", concluyó Martínez.

Más opciones

Por su parte, Daniel Pueyo, dijo: "En el marco de la promoción de todos los deportes, con el programa de Fortalecimiento Deportivo que impulsó el Intendente Petrecca, donde el golf es parte, lo que queríamos era ampliar el abanico de posibilidades deportivas para toda la comunidad y que los chicos que quieran hacer un deporte en particular lo puedan hacer y siempre encuentren un club donde poder hacerlo".

El funcionario también remarcó: "Así es como hemos trabajado con cada una de las instituciones deportivas de la ciudad, también con el Golf Club. Nos pone muy contentos venir hoy acá y ver a los chicos jugando, con proyecciones porque de hecho hay torneo importantes a futuros donde ellos se han ganado un lugar para participar. Nuestra premisa es estar cerca todos los días de todos los clubes y que cada política que implementamos llegue a los clubes, ya sea, en la promoción del deporte, en infraestructura y en todos los temas diarios".



El apoyo de la familia

Por último, Agustina De Miguel, indicó: "Después de tres años y medio de llevar adelante una política donde el Intendente Pablo Petrecca puso mucho énfasis de acompañar a todos los deportes y clubes de la ciudad el resultado es muy bueno".

Agrego: "Acá, en este club, como en la mayoría que recorremos, vemos siempre a las familias acompañando a sus hijos y eso es muy importante para los chicos. Hoy, para nuestra gestión todos los deportes son importantes, porque forman y dan valores en la formación de los más pequeños, por esto, trabajaremos para que más chicos se sigan sumando a las diferentes disciplinas deportivas, incluida el golf".