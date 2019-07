Sabrina Ameghino aportó otra medalla de oro para la Argentina

La argentina Sabrina Ameghino ganó la medalla de oro en la prueba de K-1 200 metros de canotaje femenino, en el marco de los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, Perú.

Ameghino marcó un tiempo de 42.979 para ganar la carrera y dejar atrás a la canadiense Andreanne Langlois (plata, 43.406) y la mexicana Beatriz Briones (bronce, 43.436).

Platense, de 39 años, "la abuela del canotaje" como se llama a sí misma, Ameghino dio el gran golpe en una prueba en la que no era favorita y se convirtió además en la primera palista argentina en ganar un oro en la historia de los Panamericanos.

La medalla de Ameghino bajó el telón de una gran actuación del canotaje nacional en los Juegos peruanos, con cuatro oros, una plata y dos bronces.

Con esta victoria, en la clasificación general Argentina suma ahora ocho medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce.

Rubén Rézola logró bronce en canotaje

El argentino Rubén Rézola obtuvo ayer la medalla de bronce en el K1 200 metros de canotaje masculino en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

El santafesino, de 28 años, marcó un tiempo de 35.996 y quedó tercero en la final de la disciplina.

El oro quedó en manos del canadiense Dominik Crete (35.456) y la plata fue para el ecuatoriano César De Césare (36.906).

Esta fue la sexta medalla de la especialidad para la Argentina en esta competencia: ya había sumado tres oros, una plata y un bronce.

Con este tercer puesto, en la clasificación general Argentina suma ahora siete medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce.

Rojas y Garro sumaron una presea de plata

La pareja integrada por María Garro y Brenda Rojas sumó una nueva medalla de plata para la delegación argentina en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Las representantes de nuestro país finalizaron segundas ayer por la mañana, en la prueba K2 500 metros femenino de canotaje y festejaron en el podio de la máxima cita deportiva continental.



Bronce en anillas de “Fede” Molinari

El santafesino Federico Molinari, de 35 años, ganó en la víspera la medalla de bronce en la final de anillas de gimnasia artística de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Molinari, de 32 años y ganador del diploma olímpico en Londres 2012, culminó tercero con 14.066 puntos; segundo fue el brasileño Arthur Zanetti, con 14.400, y el vencedor fue el mexicano Fabián de Luna con 14.500.

Federico logró así su primera presea en Juegos Panamericanos en su quinta participación luego de competir en los de Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

El santafesino, quinto en anillas en Toronto 2015, logró una medalla en esta prueba en Juegos Panamericanos para Argentina luego de veinte años ya que el último que subió al podio fue Sergio Alvariño (plata en 1999).

Ditsch logró bronce en el esquí náutico

El argentino Ulf Ditsch, de apenas 19 años, obtuvo la medalla de plata en la especialidad wakeboard del esquí náutico, en el marco de los Panamericanos.

En Laguna Bujama, provincia de Cañete, el deportista de ascendencia alemana acumuló un marcador global de 78,78 puntos, quedando por debajo del estadounidense Andrew Adkinson, quien se quedó con la presea dorada y el lugar más alto del podio, al acumular 79,33.

La tercera posición correspondió al mexicano Patricio González, que terminó con 69,67 unidades.

Ditsch, nacido en la ciudad de Buenos Aires y radicado en Luján, había logrado la medalla dorada en la misma especialidad en los Juegos Odesur Cochabamba 2018.

Por su lado, el rosarino Tobías Giorgis, de 17, consiguió bronce en la especialidad overall.

"El objetivo era sacar una medalla en este torneo. Sabía que era algo muy difícil. Necesitaba esquiar muy bien. Estoy muy feliz por la medalla", dijo Giorgis al finalizar la prueba.

Giorgis, subcampeón mundial junior 2018 y ganador del Campeonato Panamericano de Los Morros, Chile, en overall sub17, el año pasado, es el segundo argentino en obtener medallas en esta prueba en Juegos Panamericanos luego de Javier Julio (oro en Guadalajara 2011 y bronce en Toronto, Canadá, 2015).

En marzo último, Giorgis ganó la medalla de oro en overall, por tercer año consecutivo, el Moomba Masters 2019 en Melbourne, Australia, en la categoría Junior; en abril, en el 37mo. Campeonato Latinoamericano de esquí náutico de Chile ganó la presea de oro en la categoría U17 en overall.

En mayo último logró la medalla de oro en overall en el 60°Masters 2019 en Georgia, Estados Unidos.