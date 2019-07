Social, contundente contra Rivadavia de Lincoln

Social logró ayer un arrollador triunfo sobre Rivadavia de Lincoln. Lo goleó en las tres categorías.

Además Sarmiento tuvo una buena tarde ante 25 de Mayo. Detalle:

Séptima

Ganó 6 a 0 (3 de Agustina Traverso, 2 de Ana Tomino y 1 de Clara Bertolot).

Sexta

No jugaron

Quinta

Ganó 9 a 0 (3 de Martina Rosa, 2 de Micaela Merlo, 1 de Clara Masino, 1 de Josefina Canone, 1 de Valentina Funes y 1 de Delfina Esponda).

Primera

Ganó 7 a 0 (2 de Felicitas Gil, 2 de pilar Zaballa, 1 de Antonela Tamburrini, 1 de Delfina de Miguel y 1 de Justina Cornago).

Sarmiento-25 de Mayo

En tanto Sarmiento enfrentó a 25 de Mayo ganando los tres partidos de divisiones formativas y perdiendo en Primera división.

Sub 14

Ganó 5 a 0 (3 de Pilar Bertone, 2 Delfina García Garrido).

Sub 16

Ganó 2 a 0 (2 de Giuliana Merlo).

Sub 18

Ganó 8 a 1 (2 de Giuliana Merlo y Belén Pinto, 1 de Priscila Verón, Angelina Menitte y Paloma Maccione. Para la visita descontó María Méndez).

Primera

Perdió 2 a 0 (Micaela Pérez y Lucía Cisneros).