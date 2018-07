Alemania le ganó a Las Leonas en la segunda fecha del Mundial de Londres

Las Leonas no pudieron seguir con el rumbo ganador del arranque del Mundial de Londres y cayeron en su segundo encuentro del Grupo C frente a Alemania por 3 a 2.

Las dirigidas por Agustín Corradini dieron batalla, pero no pudieron igualar al conjunto número seis del mundo, que ahora lidera en soledad su zona.

Alemania pasó al frente en el primer cuarto y la Argentina lo igualó antes del cierre del mismo, gracias a un desvío de Florencia Habif en un córner corto.

Pero las alemanas volvieron a sacar ventaja en los primeros minutos del siguiente período, estiraron a dos la diferencia y Paula Ortiz descontó segundos antes del cierre del primer tiempo.

Con dos cuartos aún por jugar, la esperanza era grande, pero por más de que Las Leonas empujaron y pelearon cada pelota, las alemanas se defendieron bien y no pudieron llegar al empate.

Argentina y Alemania llegaban al choque como líderes del Grupo C, ya que ambos habían ganado sus primeros partidos. El arranque de Las Leonas fue soñado al vencer por 6-2 a España, mientras que las alemanas derrotaron por 3 a 1 a Sudáfrica.

La derrota ante Alemania hace que Argentina quede con muchas chances de finalizar en segundo lugar de la zona clasificatoria.

Con los cambios en el formato del Mundial, Las Leonas deberán pasar por octavos de final y no directamente a cuartos como ocurre con el líder del grupo. Esto se decidirá el próximo sábado cuando enfrenten a Sudáfrica en el cierre de la primera fase.