Boca Juniors conoce a sus posibles adversarios

Boca Juniors se medirá frente al ganador de Nacional de Paraguay o Alianza Lima de Perú en la segunda fase del repechaje para entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, producto de haberse clasificado el xeneize como el tercero de la tabla anual de la Primera División del fútbol argentino.

En el sorteo que se realizó en Luque, Paraguay, Boca ocupó el bombo uno gracias al ranking Conmebol por lo que esquivó posibles fuertes rivales y, en caso de pasar, enfrentará al ganador de Independiente de Santa Fe (de Colombia) o Deportes Iquique de Chile.

De la mano de Fernando Gago, Boca pudo clasificarse al repechaje de la Libertadores gracias a buen sprint final en la Liga Profesional de Fútbol, en el que logró cinco triunfos y dos empates en las últimas siete fechas.

La edición 2025 podría significar el retorno de Boca a la fase de grupos de la Libertadores, luego de ausentarse en el 2024 por jugar la Copa Sudamericana.

En el caso de que el conjunto de la Ribera no llegue a la fase de grupos, para clasificar a la Sudamericana deberá al menos, perder en la Fase 3.

El primero de los sorteos fue el de la Fase 1, y Blooming (Bolivia) irá frente a El Nacional (Ecuador), Nacional de Paraguay ante Alianza Lima (Perú) y Monagas (Venezuela) lo hará ante Defensor Sporting (Uruguay).

Por consiguiente, en la segunda fase los duelos serán los siguientes: Deportes Iquique (Chile) vs. Independiente Santa Fe de Colombia (C1); The Strongest (Bolivia) - Bahía de Brasil (C2); Ganador de Monagas/Defensor Sporting vs. Cerro Porteño de Paraguay (C3); Ganador de Blooming/El Nacional - Barcelona de Ecuador (C4); Universidad Central de Venezuela vs. Corinthians de Brasil (C5); Representante de Colombia (Millonarios o Deportes Tolima) vs. Melgar de Perú (C6); Boston River (Uruguay) ante Ñublense (de Chile) (C7); y ganador de Nacional (Paraguay)-Alianza Lima vs. Boca (C8).

A su vez, los ganadores de la segunda fase definirán los últimos cuatro cupos a la Libertadores y los cruces serán: C1 vs. C8; C2-C7; C3-C6 y C4 vs. C5.

Mundial de clubes

La FIFA dio inicio a la venta de entradas para el Mundial de Clubes 2025, con precios que van desde 36 dólares, sin incluir impuestos ni intereses, estando los boletos disponibles hasta el 21 de enero o hasta agotar stock.

Los precios de las entradas varían según el equipo y el sector elegido y en el caso de River, los valores van desde 54 dólares para el partido contra Urawa Red Diamonds hasta 134 dólares para el enfrentamiento con el Inter de Milán.

Para los hinchas de Boca, los precios comienzan en 36 dólares para el partido contra Auckland City y llegan a 161 dólares en el duelo frente al Bayern Múnich.

La primera etapa de venta permitirá a los hinchas comprar entradas individuales para los 48 partidos de la fase de grupos y los boletos más económicos empiezan en 30 dólares (sin incluir impuestos ni tasas) dentro de la categoría 4, aunque los mismos varían en función del partido. Además, las entradas condicionales para play-offs, disponibles a partir del 16 de enero, tienen valores que oscilan entre 76 dólares para octavos de final y 2230 dólares para la final, debiéndose visitar exclusivamente FIFA.com/tickets para informarse y evitar fraudes.

Un aspecto importante para los hinchas de River y Boca es que, si su equipo queda eliminado, el valor de las entradas condicionales adquiridas será reembolsado automáticamente. Cada persona podrá comprar hasta seis boletos y será necesario registrarse previamente en la página oficial de la FIFA para realizar la compra.