Racing juega la final de la Sudamericana ante Cruzeiro

Racing buscará esta tarde conseguir la gloria y coronarse como campeón de la Copa Sudamericana cuando se enfrente a Cruzeiro de Brasil, en Paraguay.

El encuentro será en el estadio La Nueva Olla de Asunción, desde las 17 (hora Argentina), con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y desde el VAR será secundado por su compatriota Leodán González y el encuentro será transmitido por la señal deportiva ESPN.

Racing llega a este encuentro tras derrotar 2 a 1 a Corinthians de Brasil en las semifinales del torneo con dos goles del colombiano Juan Fernando Quintero. Por otro lado, en la Liga Profesional de Fútbol, la Academia viene de ganarle 2 a 1 a San Lorenzo por la vigésimo tercera fecha.

El equipo de Gustavo Costas buscará ser campeón tras varios años sin conquistar un título internacional, ya que, la última vuelta olímpica la dio el 17 de septiembre del 1988 por la Supercopa Sudamericana, en donde el técnico actual de la "Academia" se encontraba entre el once inicial y se enfrentaban a Cruzeiro. En relación al equipo que se enfrentó a Corinthians, Costas no realizaría variantes y pondría a los mismos once que disputaron la semifinal de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Cruzeiro llega tras eliminar a Lanús, por 1 a 0, con gol del delantero Kaio Jorge, en las semifinales de la competencia. En cuanto al Brasileirao, el equipo alternativo cayó 2 a 1 ante Corinthians en la fecha anterior.

El entrenador, Fernando Diniz Silva, cuenta con una sola incertidumbre en relación al once titular, en la que los mediocampistas Walace y Lucas Silva pelean por quedarse con un lugar en el equipo.

Posibles formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Walace (Lucas Silva), Lucas Romero, Matheus Henrique; Matheus Pereira, Gabriel Verón y Kaio Jorge. DT: Fernando Diniz Silva.

Estadio: General Pablo Rojas (La Nueva Olla).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Hora de inicio: 17 (hora Argentina).

TV: ESPN.