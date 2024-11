Sarmiento mereció más, pero perdió con Boca Juniors en el Eva Perón

Sarmiento mereció más, pero perdió 2 a 0 con Boca Juniors, ayer, en el estadio Eva Perón, por la vigésima segunda fecha del campeonato. Miguel Merentiel y Kevin Zenón anotaron los goles del Xeneize a los 31 y 48 minutos del segundo tiempo.

El Verde disputó un gran primer tiempo, de los mejores en el ciclo Martín Funes y en el año, pero falló en la definición y además el VAR le anuló un tanto en una jugada polémica.

El DT del equipo juninense introdujo cuatro modificaciones en el once titular con respecto a la última presentación con Atlético Tucumán. Facundo Roncaglia, Yair Arismendi, Manuel García y Gabriel Gudiño ingresaron por Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz, Emiliano Méndez y Manuel Mónaco.

Mientras que el técnico de Boca, Fernando Gago, realizó tres variantes con los ingresos de Miguel Merentiel, Luis Advíncula y Nicolás Figal por Ignacio Miramón, Juan Barigana y Marcos Rojo.

Boca tomó el control de la pelota en los primeros minutos de juego, pero no llegó con profundidad al arco de Lucas Acosta y le costó generar acciones en ofensiva. Sarmiento, por momentos, se replegó demasiado en su campo y una mala salida del fondo casi le cuesta un gol en contra.

El local fue el que se adueñó del protagonismo y no dejó crecer a su rival, ya que lo arrinconó contra las cuerdas. Así, el Verde encontró el lanzamiento para Iván Morales Bravo, quien tuvo espacios para llevar peligro al área rival. La primera fue a los 20 minutos: la pelota cruzó el área y ninguno llegó a conectar.

Después de esa acción, el equipo juninense tuvo dos chances claras más. La primera fue con un centro de Elías López, desde el sector derecho y a espaldas de Marcelo Saracchi, al que no llegó Morales Bravo, y la segunda fue remate que dio en el palo de Gudiño tras un centro de Gho.

El conjunto visitante respondió con una contra entre Exequiel Zeballos, Advíncula y Edinson Cavani, quien remató dentro del área, pero la pelota se la quedó Acosta.

El Verde era superior, con Nicolás Gaitán en todo su esplendor, pero no podía plasmarlo en el resultado. A los 33, Franco Paredes habilitó a Gho dentro del área y sacó el remate, pero Leandro Brey le impidió el gol.

La jugada siguiente fue la del gol de Sarmiento, a los 43 minutos, pero que luego fue anulada por el árbitro Leandro Rey Hilfer tras ser llamado por el VAR. Gaitán desbordó por la derecha, llegó a la línea final y tiró el centro. Morales Bravo no llegó a cabecear y apareció Gho por detrás para rematar y poner el balón junto al palo.

El juez principal revisó la acción, por una supuesta “posición adelantada” de Elías López, y anuló el gol.

En el complemento, la primera jugada de peligro fue del equipo local. Gho remató a los 5 minutos de juego y la pelota se estrelló en el travesaño. Sin embargo, con el correr de los minutos se fue diluyendo y Boca fue creciendo, algo que le permitió jugar más adelantado y con una presión asfixiante.

Los técnicos realizaron variantes para la apertura del marcador. Martín Funes mandó al campo a Juan Andrada por Guiacobini y Fernando Gago hizo ingresar a Kevin Zenón e Ignacio Miramón por Zeballos y Aguirre.

Sobre los 30 minutos, el Xeneize se puso en ventaja luego de una acción desafortunada de Elías López. El lateral del Verde quiso despejar el balón, pero falló y le quedó a Cavani.

El delantero habilitó a Merentiel que remató y marcó el 1 a 0.

Después del gol, Sarmiento se cayó futbolísticamente y Boca aprovechó su momento. En tiempo de descuento y tras los incidentes en una de las populares entre hinchas del Verde y los “neutrales”, Zenón anotó el 2 a 0 definitivo, en un mano a mano, con un remate de zurda.

Nicolás Gaitán: "En el primer tiempo, todo nuestro equipo estuvo bien"

Al cabo del encuentro disputado anoche en el estadio Eva Perón, con el triunfo de Boca juniors por 2 a 0 ante Sarmiento, por la 22º fecha de la Liga Profesional de Fútbol, quien ayer llevó la cinta de capitán del Verde y exjugador del Xeneize, Nicolás Gaitán (36 años), analizó el match.

"El primer tiempo, todo nuestro equipo estuvo bien; y en lo personal, me llegaron muchas pelotas y pude jugar bastante libre. Lamentablemente nos anularon un gol. Y en el segundo tiempo Boca se paró mejor, más en nuestro campo, y se nos hizo todo mucho más difícil", señaló.

En relación a la polémica anulación del tanto que marcó el linqueño Joaquín Gho poco antes de finalizar el primer tiempo, Gaitán -protagonista de la jugada previa al tanto-, expresó:

"No vi que pasó, lo que sancionaron sobre el jugador de Boca (Saracchi), porque yo estaba mirando la pelota. Los árbitros están para eso, para analizar lo que pasó e impartir justicia, y ya está", opinó.

Cerrando sus conceptos, en relación al supuesto pedido de su camiseta por parte del presidente boquense, Juan Román Riquelme, dijo: "No me la pidió, pero igual se la voy a mandar, no hay problemas", completó el talentoso jugador del CAS.

Por su parte, el técnico interino de Sarmiento, Martín Funes, se refirió inicialmente a su continuidad como entrenador del equipo superior del Verde: "Es una respuesta que tienen el presidente y los dirigentes. Estuvo claro desde el primer día que asumí que debo trabajar hasta que la dirigencia lo considere necesario".

Mientras que en relación al partido que fue derrota 0 a 2 ante Boca, analizó: "Tuvimos muchas llegadas, es el mejor primer tiempo de los cuatro partidos de mi ciclo. Siempre creo más en las formas (de jugar) que en los dibujos tácticos; en la forma de atacar, de asociarnos, de tratar de llegar al gol".

Luego manifestó que "Nicolás (Gaitán) hizo un gran partido, como todo el equipo. Podríamos tener más puntos que los que tenemos. Contra Independiente y hoy (por anoche) pudimos sumar más de lo que nos llevamos. Jugando de esta forma, como ante Boca, eso nos acerca más a la posibilidad de ganar", completó el DT interino de Sarmiento.

El conformismo de Rojo y de Gago

Por su parte, el experimentado jugador de Boca Juniors Marcos Rojo dijo al cabo del cotejo de anoche:

"Somos conscientes del tiempo que llevamos sin ganar como visitantes y, por eso, Fernando (Gago) nos pidió antes del partido que nos sacáramos todo eso de la cabeza. Que pensáramos solo en el partido contra Sarmiento y las cosas que debíamos hacer. Creo que lo hicimos bien, especialmente en el segundo tiempo".

El exjugador de la Selección Argentina y de Estudiantes de La Plata comentó seguidamente: "Ya los otros días demostramos en 'La Bombonera' que estamos haciendo las cosas bien (en el partido ganado 4 a 1 ante Godoy Cruz de Mendoza), así que nos da mucha confianza ganar dos partidos seguidos. Necesitábamos dar el salto de visitantes y pudimos hacerlo".

"Volví a jugar en esta cancha luego de la grave lesión que sufrí aquí. Ya cuando llegué al hotel recordé todo eso. Pero gracias a Dios ya quedó atrás y debo seguir dándole para adelante", cerró el defensor central zurdo de Boca Juniors.

Por su parte, el entrenador boquense, Fernando Gago, manifestó:

"Pudimos afianzar la idea que tenemos con un resultado positivo como visitante. Los primeros 20/25 minutos jugamos el partido que queríamos, creando dos o tres situaciones claras, pero luego aparecieron errores nuestros y Sarmiento equiparó. Recuperamos el protagonismo en el segundo tiempo y ganamos bien".

Luego, "Pintita" manifestó, en relación a la vuelta al triunfo como visitante luego de mucho tiempo sin victorias (seis meses) fuera de La Bombonera:

"Todas las rachas negativas son malas, por lógica, y nosotros estamos en una institución en la que hay que ganar siempre. Por suerte, confirmamos hoy (por ayer) lo que queremos hacer y por momentos jugamos como pretendemos que lo haga el equipo", concluyó el técnico de Boca.

Antecedentes

Antes del encuentro del lluvioso domingo de ayer en el estadio Eva Perón los "verdes" y los "auriazules" se habían enfrentado en trece ocasiones.

El CAS ganó dos partidos, empataron otros dos y Boca Jrs. se impuso en nueve cotejos; destacando que en el anterior choque entre ambos empataron 1 a 1 en el estadio Nuevo Gasómetro de San Lorenzo de Almagro.

Fue el 1º de febrero de este año por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (CLPF), jugando allí como local Boca, cuyo tanto fue anotado por el uruguayo Miguel Merentiel, mientras que para Sarmiento había abierto la cuenta el volante José Mauri.

El último triunfo del CABJ ante el CAS en La Bombonera de la Ciudad de Buenos Aires había sido por 2 a 0, con goles de Luis Vázquez y de Frank Fabra.

En relación al árbitro Leandro Rey Hilfer, hasta el de la víspera fue encargado de impartir justicia en nueve encuentros que disputó Sarmiento.

El equipo de nuestra ciudad ganó dos veces, perdió cuatro y empató tres; el último de ellos fue el 18 de octubre pasado en el estadio de Arias y Necochea de nuestra ciudad. Fue 1 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata (gol de Franco Troyanski a los 21 minutos), igualando el volante ofensivo Nicolás Gaitán (futbolista iniciado en Boca Juniors), el autor del tanto de la paridad, a los 34' de esa etapa inicial.

Boca cortó una extensa racha negativa sin ganar de visitante

Cinco meses y 23 días pasaron desde la última vez que Boca se había ido con una sonrisa en condición de visitante, antes de la victoria 2 a 0 ayer frente a Sarmiento. Las estadísticas exponen que fueron 11 partidos los que transcurrieron desde aquella victoria ante Central Córdoba en Santiago del Estero hasta la de la fecha 22 de la Liga Profesional en Junín, donde quebró el maleficio.

Para el Xeneize, ya sea con Diego Martínez -sobre todo- o con Fernando Gago en este breve lapso desde que asumió el cargo, viajar a territorio ajeno había sido una verdadera pesadilla, al nivel que la racha negativa alcanzaba un punto tal que la ubicó entre las peores nueve de toda la historia del club.

El dato concreto remite a que la última vez que se había llevado el triunfo fuera de La Bombonera -sin contar los compromisos por Copa Argentina- había sido el 19 de mayo, cuando se enfrentó a Central Córdoba en Santiago del Estero. Tras un inicio con dos goles abajo, terminó ganando por 4 a 2, con dobletes de Miguel Merentiel y Ezequiel "Equi" Fernández, hoy fuera del club.

Desde aquel entonces, entre Liga Profesional y sus dos participaciones por las fases decisivas de la Copa Sudamericana, pasaron once encuentros, que se distribuyeron en seis derrotas y cinco empates. Cabe destacar que Pintita tan solo estuvo en el banco de suplentes en dos de esas caídas (frente a Tigre por 3 a 0 y Lanús por 1 a 0).

La mala racha que Boca rompió como visitante:

0-1 vs. Platense, por la fecha 4 de la Liga Profesional.

0-0 vs. Independiente del Valle, por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

2-2 vs. Defensa y Justicia, por la fecha 6 de la Liga Profesional.

0-0 vs. Instituto, por la fecha 8 de la Liga Profesional.

1-1 vs. Independiente Rivadavia, por la fecha 10 de la Liga Profesional.

1-2 vs. Cruzeiro, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

1-1 vs. Estudiantes, por la fecha 12 de la Liga Profesional.

1-2 vs. Racing, por la fecha 14 de la Liga Profesional.

0-2 vs. Belgrano, por la fecha 16 de la Liga Profesional.

0-3 vs. Tigre, por la fecha 18 de la Liga Profesional.

0-1 vs. Lanús, por la fecha 20 de la Liga Profesional.