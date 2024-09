Ambos Mundos y Jorge Newbery repartieron puntos en el adelantado

Ambos Mundos y Jorge Newbery repartieron puntos, ayer, luego de empatar 1 a 1, en el inicio de la sexta fecha del Torneo Clausura – “Hugo López” de la Liga del Oeste.

Juan Stefanoni abrió el marcador para el Aviador, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Juan Gatti anotó la igualdad definitiva para el equipo local, a los 27 de la primera etapa.

En el complemento, Santiago Rodríguez se fue expulsado en el conjunto visitante, que se quedó con uno menos para los últimos diez minutos de juego.

Con este resultado, los dirigidos por Fabio Nigro perdieron la chance de llegar a la punta del campeonato y son uno de los escoltas, con 9 puntos, de Rivadavia (L) y Sarmiento. El Tricolor se mantiene en mitad de tabla, con 7 unidades.

POSICIONES

Pos. Equipo Puntos J

1- Sarmiento 10 5

2- Rivadavia (L) 10 5

3- A. Mascherano 9 5

4- Moreno 9 5

5- J. Newbery 9 6

6- Villa Belgrano 8 4

7- Defensa 7 5

8- Ambos Mundos 7 5

9- Independiente 6 4

10- River Plate 6 4

11- Rivadavia (J) 6 5

12- BAP 3 5

13- Origone FC 3 5

14- D. Baigorrita 2 4

15- La Favela 1 5

Continúa la actividad de la sexta jornada

La actividad de la sexta fecha del Torneo Clausura – “Hugo López” continúa hoy, con partidos de las inferiores, Primera y Senior.

La jornada comenzará a las 10.30, con choques de las formativas, y finalizará alrededor de las 17.15, con un cruce de los veteranos. Además, se disputarán los seis enfrentamientos de la máxima divisional.

Horario - Cancha Partido División

10.30 - Rivadavia L Rivadavia L – Mascherano Séptima

10.30 - River River – Moreno Séptima

10.30 - Rivadavia J Rivadavia J – La Favela Séptima

10.30 - Origone Origone – Independiente Séptima

10.30 - C. Deportiva Sarmiento – Baigorrita Séptima

10.30 - Defensa Defensa – Villa Séptima

11.30 - River River – Moreno Novena

11.30 - Rivadavia J Rivadavia J – La Favela Novena

11.30 - Origone Origone – Independiente Novena

11.30 - C. Deportiva Sarmiento – Baigorrita Novena

11.30 - Defensa Defensa – Villa Novena

11.30 - Rivadavia L Rivadavia L – Mascherano Novena

12.30 - A. Mundos A. Mundos – Newbery .........Décima

12.30 - River River – Moreno Pre déc.

12.30 - Origone Origone – Independiente Pre déc.

12.30 - Rivadavia J Rivadavia J – La Favela Pre déc.

12.30 - Rivadavia L Rivadavia L – Mascherano Pre déc.

12.30 - C. Deportiva Sarmiento – Baigorrita Pre déc.

12.30 - Defensa Defensa – Villa Pre déc.

13.30 - Rivadavia L Rivadavia L – Mascherano Quinta

13.30 - A. Mundos A. Mundos – Newbery Octava

13.30 - River River – Moreno Quinta

13.30 - Rivadavia J Rivadavia J – La Favela Quinta

13.30 - Origone Origone – Independiente Quinta

13.30 - C. Deportiva Sarmiento – Baigorrita Quinta

13.30 - Defensa Defensa – Villa Quinta

14.30 - A. Mundos A. Mundos – Newbery Sexta

15.30 - Rivadavia L Rivadavia L – Mascherano Primera

15.30 - River River – Moreno Primera

15.30 - Rivadavia J Rivadavia J – La Favela Primera

15.30 - Origone Origone – Independiente Primera

15.30 - C. Deportiva Sarmiento – Baigorrita Primera

15.30 - Defensa Defensa – Villa Primera

15.45 - A. Mundos A. Mundos – Newbery Cuarta

17.15 - A. Mundos A. Mundos – Newbery Senior.