Ortigoza criticó el mercado de pases de San Lorenzo

El presidente del fútbol profesional de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, criticó ayer la gestión de la dirigencia presidida por Marcelo Moretti en el actual mercado de pases y tildó de "desprolijo" el accionar durante las negociaciones con varios futbolistas.

“Están pasando cosas que no están buenas. El mercado de pases de ahora es muy desprolijo”, aseguró el campeón de América con el club en 2014 en una entrevista para Pelota en Mano, de TNT Sports.

El encargado del fútbol en el Ciclón también aseveró que muchos dirigentes en este tiempo quisieron meterse pero opinaron de su persona: “En San Lorenzo hay muchos dirigentes que opinan, algunos no los conocen porque no hablan o no se muestran pero opinan". Y agregó que tiene discrepancias con el mandamás: “No estuve de acuerdo con Moretti porque en este mercado de pases yo no opiné”.

El exmediocampista reveló que nunca trajeron los refuerzos que pidió el entrenador, Leandro Romagnoli, y que se negoció con los que ellos querían, incluso para la Reserva: “Traen refuerzos en Reserva y no me avisan. No trajeron los refuerzos que pidió Romagnoli”.

Una de las desprolijidades de las que habló Ortigoza fue el tema Matías Reali y su llegada que contó con una denuncia del presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, por un supuesto comprobante falsificado.

Ante esto, aseveró que no estuvo presente en la negociación pero si la tildó de "papelón": "Para opinar sobre lo de Reali hay que estar ahí y yo no estaba. Fue un papelón y una vergüenza, eso seguro".

Por último, Ortigoza aseguró que no tiene remordimiento con el hincha si lo echan, a pesar de que fue señalado como hincha de Boca: “Si me quieren echar del club, me voy tranquilo. Que me pongan un cartel diciendo que soy de Boca, a mi no me hace nada pero la rosca de adentro molesta”.