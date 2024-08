Argentina perdió con Francia en los cuartos de final y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos

La Selección argentina perdió por 1 a 0 con Francia y se quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024 en los cuartos de final.

El equipo argentino tuvo a los franceses metidos en su propio campo durante todo el segundo tiempo, pero la falta de puntería en los jugadores dirigidos por Javier Mascherano le costó caro para intentar empatar el encuentro.

No alcanzó. La selección argentina dio todo en Burdeos, pero perdió por 1 a 0 ante Francia y fue eliminada del fútbol olímpico en París 2024. El equipo dirigido por Javier Mascherano se encontró en desventaja a los 4 minutos y, pese a que lo buscó de manera insistente, no pudo evitar la derrota frente a los locales, por los cuartos de final del torneo.

El gol de cabeza del delantero Jean-Philippe Matetá, quien anticipó a Nicolás Otamendi en un tiro de esquina, marcó la diferencia en un partido de alto voltaje, desde los abucheos en medio del Himno Nacional, hasta el final con bochorno, tras una cargada de Millot que derivó en corridas, empujones y agresiones en medio del campo y en el túnel.

El ganador jugará el lunes próximo, a las 11 de nuestro país, por las semifinales ante Egipto, que dejó en el camino en cuartos a Paraguay, en una definición por penales luego del 1-1 en los 120 minutos de juego.

En la otra semifinal se medirán España y Marruecos.

Millot fue expulsado

Al reingresar al campo de juego los franceses, el árbitro buscó a Millot y le mostró la tarjeta roja. En medio de los festejos de los anfitriones, el jugador número 12 se excedió en el festejo de la clasificación y comenzaron los reclamos, los empujones, volaron piñas y todo terminó con corridas de los futbolistas de ambos seleccionados en el túnel, rumbo a los vestuarios.

Minutos después, los jugadores locales volvieron al campo de juego a seguir celebrando con el público. Allí, se conoció la sanción.

“El gol vino muy rápido y eso nos ayudó un poquito. Lo que no puede pasar es lo del final, no puede pasar que nos expulsen a un jugador. La táctica de Mascherano fue dura. Para mí, el partido de hoy no fue una revancha (de la final de Qatar 2022), porque esos eran equipos A y estos son equipos B”, señaló el entrenador francés Thierry Henry.<



El anfitrión marcó el único tanto del partido a los cinco minutos de la mano del delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta que puso en apuros al conjunto argentino durante la primera etapa.

Michael Olise pudo haber estirado la ventaja, pero el VAR anuló su tanto por un pisotón dentro del área en el pase previo al gol del delantero del Bayern Munich.

No obstante, el conjunto dirigido por Javier Mascherano tuvo dos oportunidades muy claras de imponerse en el marcador: primero con un disparo de Ezequiel Fernández que tapó el arquero Guillaume Restes, y un cabezazo en solitario de Giuliano Simeone que se fue por encima del travesaño.

Argentina dominó todo el segundo tiempo, con aproximaciones de los mediocampistas y con algunas definiciones de Álvarez que se fueron por encima del travesaño, o bien bloqueadas por la defensa francesa.

En el último minuto, Michael Olise convirtió el 2 a 0 para Francia, pero un dudoso pisotón en el pase previo que se revisó en el VAR por el árbitro uzbeco Ilgiz Tantashev le permitió a los argentinos mantener la distancia de un gol.

Síntesis de Francia vs. Argentina por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos:

Juegos Olímpicos

Cuartos de final

Francia - Argentina

Estadio: Matmut Atlantique.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB).

Francia: Guillaume Restes; Kiliann Sildillia, Loic Badé, Castello Lukeba, Adrien Truffert; Enzo Millot, Manu Koné, Joris Chotard; Michael Olise; Alexandre Lacazette y Jean-Philippe Mateta. DT: Thierry Henry.

Argentina: Gerónimo Rulli; Joaquín García, Marco Di Cesare, Nicolás Otamendi, Bruno Amione; Ezequiel Fernández, Cristian Medina; Giuliano Simeone, Thiago Almada, Kevin Zenón; Julián Álvarez. DT: Javier Mascherano.

Goles en el primer tiempo: 5m Jean-Philippe Mateta (F).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Julio Soler por Di Cesare (A); 18m Lucas Beltrán por Zenón (A); Bradley Locko Truffert (F); 31m Luciano Gondou por Soler (A);