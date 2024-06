Argentina se entrenó en Nueva Jersey con la mente puesta en Chile

La Selección Argentina cambió de ciudad y también cambió de contexto. Ya no se percibe la invasión de hinchas albicelestes que hasta se animaron a invadir el lobby del hotel en Atlanta para conseguir algún recuerdo de los jugadores. En Nueva Jersey, donde el próximo martes, enfrentará a Chile por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, la tranquilidad domina la escena desde que llegó el viernes pasado, a última hora.

A unos 15 minutos del aeropuerto de Newark, el hotel Hilton Short Hills es el búnker impenetrable de la Scaloneta. Una escolta policial más un vallado permanente mantienen alejados a los pocos hinchas que se acercaron.

El plantel partió a las 17 rumbo al primer entrenamiento que estaba previsto en el Centro Deportivo del Red Bull New York, equipo de la MLS, donde se preveían pocos indicios por parte de Scaloni respecto del once para enfrentar a Chile. La práctica se realizó a puertas cerradas y el DT comenzó a delinear el equipo que presentará el martes, en busca de la clasificación.

Los interrogantes a resolver para buscar el pase a cuartos de final (la asegurará con una victoria), son los mismos de siempre: los laterales, el cuarto componente del medio o el tercero del ataque y el centrodelantero.

Lionel Messi está bien de la molestia en la rodilla que le provocó el patadón de Moise Bombito en el debut ante Canadá y estará disponible para jugar. El mismo capitán lo dejó en claro en zona mixta, en Atlanta:

“Fue un golpe nada más, me dolió en el momento, no sé bien cómo fue, me paré porque me dolió un poco, pero fue un golpe nada más”. Si bien todavía faltan varias jornadas de pruebas, se vislumbra que el DT optará por no repetir el equipo que venció al seleccionado canadiense. Pese a no tener suspendidos ni lesionados, Scaloni suele variar dependiendo del rival y hay un dato clave: en todo su ciclo solo dos veces repitió un once de un partido a otro.

En este caso, las principales dudas pasan por el lateral izquierdo y la duda surge entre Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Además, hay tres nombres para un puesto: Nicolás González, Ángel Di María y Enzo Fernández. Si el ex River se mete en el equipo habría un cambio de esquema: se sumaría un mediocampista y arriba quedarían Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.