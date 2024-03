Nicolás Valentini fue citado a la Selección Mayor

El director técnico de la Selección de fútbol de la Argentina, Lionel Scaloni, ha realizado algunas modificaciones en la convocatoria de jugadores para los próximos amistosos ante El Salvador y Costa Rica. Tras la lesión de Marcos Senesi, quien estará fuera de las canchas por cinco semanas, se convocó de urgencia al defensor de Boca, Nicolás Valentini Alberti, futbolista juninense que se viene destacando en el xeneize y fue campeón sudamericano con el combinado Sub-23 albiceleste.

Valentini se sumará al plantel que enfrentará a El Salvador el 22 de marzo en el Lincoln Financial Field, y posteriormente a Costa Rica cuatro días después en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, ambos encuentros a disputarse en Estados Unidos.

Esta convocatoria implica que Boca no contará con Valentini para el partido ante Central Norte de Salta por 32avos. de final de la Copa Argentina. Además del juninense, Scaloni cuenta con otros defensores como Pezzella, Pérez, Otamendi, Romero, Tagliafico, Molina y Barco. La lista de convocados se completa con arqueros Armani, Benítez y Martínez, los medio campistas Palacios, De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernández y Lo Celso, y los delanteros Garnacho, Buonanotte, Carboni, Di María, Messi, Álvarez, Martínez y Dybala.