Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán abren la segunda fecha

A menos de 24 horas de finalizada la primera fecha de la Copa de la Liga, Instituto y Atlético Tucumán abren la segunda ronda hoy, en Alta Córdoba, en busca de su primera victoria de la temporada, tras registrar empates en el debut.

El partido, correspondiente al Grupo A, comenzará a las 21, contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será televisado por ESPN Premium.

La Gloria no pudo con el ascendido Deportivo Riestra en su estreno del jueves, pese a demostrar una ligera superioridad en el juego, por lo que buscará revancha ante un rival que llega de igualar en casa con el último campeón de la Copa LPF, Rosario Central.

El DT de Instituto, Diego Dabove, tendrá que realizar un cambio obligado por la expulsión del delantero Gregorio Rodríguez al final del primer tiempo con Riestra. Nicolás Barrientos, quien tuvo minutos el jueves desde el banco y mostró algunas intervenciones positivas, es quien más chances tiene de reemplazarlo.

El Decano arriba a Córdoba con la necesidad de mejorar el rendimiento del partido con Central, que pudo igualar a falta de 10 minutos con un tanto del ingresado Mateo Coronel, quien de todas formas se mantendría entre los relevos del equipo tucumano.

La dupla técnica Sergio Gómez-Favio Orsi tiene pensado repetir la formación que presentó el jueves en el Monumental José Fierro.

En la máxima categoría, Instituto y Atlético Tucumán se midieron en cinco ocasiones, con dos triunfos por lado y un empate que se produjo en el último enfrentamiento entre ambos, en la LPF 2023, encuentro que finalizó 1 a 1. Los goleadores de esa tarde fueron Gabriel Graciani para la Gloria y el propio Coronel en Atlético.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela y Lucas Rodríguez; Roberto Bochi y Gastón Lodico; Guido Mainero, Damián Puebla y Nicolás Barrientos; Silvio Romero. DT: Diego Dabove.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Alexis Flores, Nicolás Romero, Gonzalo Paz y Agustín Lagos; Joaquín Pereyra, Nicolás Castro, Adrián Sánchez y Matías Orihuela; Justo Giani; Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: José Carreras.

Estadio: Instituto (Córdoba).

Hora de inicio: 21.

TV: ESPN Premium.

Programación de partidos

Mañana:

17.00 – Huracán vs Talleres

19.15 – Gimnasia vs Independiente Rivadavia

19.15 – Rosario Central vs Banfield

21.30 – Vélez vs Independiente

21.30 – Lanús vs Newell´s

Miércoles:

17.00 – Argentinos vs Riestra

17.00 – Defensa y Justicia vs Platense

19.15 – Belgrano vs San Lorenzo

20.00 – Racing vs Tigre

21.30 – Barracas Central vs River

Jueves:

21.30 – Central Córdoba vs Godoy Cruz

21.30 – Unión vs Estudiantes