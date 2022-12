Tras la polémica, dieron a conocer al mejor gol del Mundial

Se dio a conocer el resultado sobre cual fue el mejor gol del Mundial Qatar 2022. En esta oportunidad Richarlison quedó en el puesto número uno por convertir frente a Serbia en la fase de grupos.

Lo llamativo de este ranking es que hubo varias ausencias polémicas como el gol de Ángel Di María frente a Francia o el de Mbappé también en la final. Aun así, en la lista apareció el que convirtió Enzo Fernández frente a México.

La elección del mejor gol de la Copa del Mundo fue a través de la votación de los usuarios desde la página web de la FIFA. Este año el certamen rompió el récord, al haberse convertido 172 goles, cifra que superó los 171 que se hicieron en las ediciones de Francia 1998 y Brasil 2014.

Aunque muchos querían que el gol de Enzo Fernández sea el elegido, el que convirtió Richarlison no solo tiene una terminación excelente, si no que el juego anterior es para verlo varias veces.

Recibió un pase incómodo de Vinicius, pero lo controló y, mientras la pelota estaba en el aire, giró y la acomodó con una potente media chilena imposible de que el arquero serbio pudiera atajarlo. El gol ocurrió en el estadio Lusail al minuto 72 del primer partido que disputaba Brasil en la Copa Mundial.

En la lista los 10 elegidos por FIFA fueron: Salem Al Dawsari vs. Argentina, Richarlison vs. Serbia y vs. Corea del Sur, Cody Gakpo vs. Ecuador, Enzo Fernández vs. México, Vincent Aboubakar vs. Serbia, Luis Chávez vs. Arabia Saudita, Kylian Mbappé vs. Polonia, Paik Seung-Ho vs. Brasil y Neymar vs. Croacia.