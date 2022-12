Martínez: “Nos prometimos dejar todo para estar en la final”

Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero y una de las figuras del seleccionado argentino, destacó ayer que luego de la caída sorpresiva en el debut en el Mundial frente a Arabia Saudita el grupo "se prometió dejar todo para estar en la final", en la previa del partido ante Francia que definirá el ganador de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Luego del partido ante Arabia Saudita nos prometimos que íbamos a dejar todo para estar en la final, y acá estamos a punto de jugarla", expresó el "Dibu", de 30 años, en la conferencia de prensa que dio en el Centro de Medios de Doha.

El arquero nacido en Mar del Plata y surgido de Independiente, analizó también a Francia, vigente campeón del Mundo, y consideró que "no depende de un solo jugador" como Kylian Mbappé sino que tiene un "gran equipo".

"Francia es el actual campeón y no depende de un sólo jugador. Los cuatro de arriba son peligrosísimos, además tiene una gran defensa y arquero. Sabemos lo buenos que son, pero trataremos de hacer nuestro juego y dañarlos", avisó el "Dibu".

Asimismo, el arquero de Aston Villa destacó como una de las claves para ganar la final la presencia del capitán Lionel Messi.

"En la previa de Brasil decían que ellos eran favorito y hoy puede ser que sea Francia, pero nosotros tenemos la ventaja de tener al mejor jugador del Mundo", aseguró el héroe de la Argentina en los cuartos de final ante Países Bajos.

"Nuestro mediocampo tiene buen pie y con una buena noche defensiva tenemos muchas chances", aseguró.

En la antesala de la Copa del Mundo, el futbolista reconoció que será "difícil" evitar pensar en el camino recorrido desde que se fue de su Mar del Plata natal a los 12 años.

"Soy un luchador y un soñador que la peleó desde los 12 años cuando me fui solo a Independiente. Hasta los 26 o 27 años la gente en la Argentina no me conocía como quería y hoy tengo a todo el pueblo argentino atrás. Las emociones van a estar", reconoció el "Dibu".

Luego el arquero del Aston Villa de la Premier League inglesa remarcó la importancia del apoyo de los hinchas argentinos en cada encuentro al sostener que "nos sentimos locales en todos los partidos".

"Soy un pibe normal, no me hundo con las críticas ni me subo al exitismo. Tengo a mi familia y a mis amigos que me ponen donde tengo que estar. Si hay 50 chicos para una foto trato de cumplir porque no nací en una cuna de oro y los entiendo", subrayó.