Boca tendrá mayoría de suplentes en la visita a Godoy Cruz

Boca Juniors, segundo en las posiciones, iría con mayoría de suplentes para enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza mañana viernes, por la 21ª fercha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con arbitraje de Pablo Echavarría.

Ello, debido a los problemas físicos que impedirán jugar a Darío Benedetto y a Jorge Figal y a las ausencias de Carlos Zambrano, Luis Advíncula y Frank Fabra por estar con sus selecciones en la fecha FIFA. Además, hay que tener en cuenta que el próximo miércoles Boca volverá a jugar por Copa Argentina por los cuartos de final ante Quilmes, también en la misma Provincia, y la idea del cuerpo técnico es no arriesgar a ningún jugador si no está bien en lo físico para llegar con lo mejor ante el "Cervecero".

Benedetto no practicó ayer, estuvo presente unos minutos y se fue a su domicilio a seguir haciendo reposo por un cuadro febril con descompostura que lo aqueja desde el domingo. En la víspera se presentó a la hora que el plantel estaba citado en el predio de Ezeiza, pero luego de hablar con el cuerpo médico y con el entrenador Hugo Ibarra se fue a su casa y está descartado para viajar a Mendoza.

En cuanto a los defensores Marcos Rojo y Figal estuvieron por segundo día consecutivo en kinesiología por diferentes molestias. El zaguero central, que jugó ante Huracán y se retiró de la cancha caminando con dificultad (Rojo), tiene una sobrecarga en el gemelo derecho y hoy se lo probará para ver si llega. Mientras, el ex defensor de Independiente (Figal) arrastra un traumatismo en la rodilla derecha, por el cual no jugó el último partido y no viajará hoy.

Esto genera un problema para armar la defensa, ya que se suman las bajas por las convocatorias por la fecha FIFA a sus selecciones de Fabra (Colombia) y Zambrano y Advíncula (Perú). Así, si no llega Rojo, el técnico tendría que armar una línea de cuatro con futbolistas que nunca jugaron juntos, es decir con Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Facundo Roncaglia y Agustín Sandez.

En el medio está la duda si de volante central jugará Alan Varela o Esteban Rolón, ya que el mediocampista titular también sufrió problemas estomacales. Guillermo Fernández y Oscar Romero jugarían por los costados y la otra duda está entre Martín Payero y Juan Ramírez. El volante ex Banfield, que es una de las incorporaciones de este semestre, viene de jugar todo el encuentro el domingo, mientras que Ramírez, que estuvo en el banco y entró al final, arrastra una molestia muscular. Entonces, los probables once serían Agustín Rossi; Weigandt, Roncaglia, Rojo o Aranda y Sandez; Fernández, Varela o Rolón, Ramírez o Payero y Romero; Luca Langoni y Vázquez.

En la lista de convocados para viajar a Mendoza también están Javier García, Nahuel Genez, Lautaro Di Lollo, Cristian Medina, Aaron Molinas, Maximiliano Zalazar, Brandon Cortés y Gonzalo Morales (9 de la reserva, en su primera concentración). En la práctica de hoy en Ezeiza, el entrenador seguramente alineará el equipo en la práctica de pelota parada y se verá si todas estas variantes son realidad. Luego, a las 15.30, el plantel viajará en vuelo chárter a Mendoza y regresará luego de terminado el partido.