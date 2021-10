Federico Bravo: "Soy optimista en que podré volver a estar en la cancha lo antes posible"

Federico Bravo se recupera a paso acelerado de la cirugía a la que debió someterse luego del empate entre Sarmiento y Huracán, por la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional, por un trauma testicular que sufrió en una infracción que le cometió el jugador del Globo, Claudio Yacob.

Pero mientras los primeros pronósticos advertían que no podría volver a jugar en lo que resta del semestre, el volante cordobés se muestra esperanzado en volver a ponerse la camiseta del conjunto juninense antes de lo previsto, habida cuenta de que la evolución "va mejor de lo pensado".

"Creo que en la jugada de mi lesión hubo mala intención (de Claudio Yacob) y era tarjeta roja. No entiendo cómo se les escapó al árbitro y al juez de línea".

Así lo expresó el propio Bravo, en diálogo con Democracia, a la vez que coincidió con la visión del presidente del club, Fernando Chiófalo, quien también en una entrevista con este medio señaló que la jugada que derivó en la lesión del mediocampista ameritaba la expulsión del volante del conjunto de

Parque Patricios, una omisión que la dirigencia sarmientista incluyó en el listado de fallos arbitrales groseros que perjudicaron en el último tiempo al equipo de Junín.

"La recuperación va más rápido de lo que pensábamos, el lunes tengo el otro control y si todo va bien, ya podría arrancar a correr. Soy optimista en que podrá volver estar en la cancha lo más pronto posible ", confió Bravo.

Con respecto al episodio de su lesión, Bravo consideró que hubo "mala intención" de parte de Yacob, aunque reveló que el exRacing le ofreció disculpas después del partido. No obstante, la situación quedó enmarcada en la serie de yerros arbitrales que costaron caro al Verde, junto con los goles en contra en clara posición adelantada no sancionada, en los partidos contra Lanús y Godoy Cruz.

"El grupo está fuerte, un poco dolido por la derrota con Vélez, pero con mentalidad positiva para el partido con Gimnasia".

"Me di cuenta automáticamente de que era para roja. Se lo dije al árbitro (Pablo Dóvalo) y luego, mirando el video, veo que el juez de línea está siguiendo la jugada y sinceramente es difícil que se le haya podido escapar. Nos sentimos perjudicados, al igual que con Lanús y Godoy Cruz, porque quizás con un jugador más en lo que quedaba del partido, el resultado podría haber sido otro", expresó.

"No queda más que seguir y esperar que, en caso de que se equivoquen, sea a favor nuestro también, porque son puntos importantes que se escapan y lo lamentamos", agregó Bravo, que tuvo la posibilidad de un intercambio con Yacob tras la jugada que lo envió al quirófano.

"Hablé con él y me pidió disculpas. A mi entender, fue con mala intención, pero también sé que tuve mala suerte, porque muchas veces esas jugadas no terminan en nada y en mi caso tuve que ir a cirugía", recordó el centrocampista exBoca, que pudo terminar el partido pese al golpe, y luego fue intervenido en la Clínica La Pequeña Familia.

Confianza de cara al viaje a La Plata

Luego de haber recibido el alta, Bravo estuvo presente en el pasado encuentro en el Estadio Eva Perón, en el que Sarmiento se vio superado por Vélez, que lo derrotó por 1 a 0, por la fecha 13 del campeonato.

Lejos de haber logrado su mejor performance en lo que va de la Liga, el equipo dirigido por Mario Sciacqua deberá pensar ahora en el viaje a La Plata, para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de visitante, y buscar su primer triunfo fuera de Junín en lo que va de la campaña en Primera División.

"Nos enfrentamos a un gran rival, con un juego muy aceitado y nos costó encontrarle la vuelta. Pero no dejamos de pensar que jugamos contra rivales muy difíciles en las fechas anteriores y no hubo la diferencia que sí impuso Vélez. Creo que no tuvimos el mejor partido y confiamos en que contra Gimnasia podremos sacar los tres puntos", expresó.

En esa línea, y luego de haberse reintegrado al trabajo esta semana, aunque de manera diferenciada, Bravo hizo hincapié en la entereza anímica del plantel, pese al revés frente a los de Liniers.

"El grupo está fuerte. Por supuesto, noté a mis compañeros un poco dolidos, pero es normal cada vez que las cosas no se dan. Lo importante es que nos mantenemos con la mentalidad muy positiva y con muchas ganas, tanto el plantel como al cuerpo técnico. Todos estamos tirando para el mismo lado y buscamos un envión anímico para volver a acomodarnos en el campeonato", concluyó.