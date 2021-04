Federico Bravo: "Nos hubiera venido bien jugar contra Newell's, teníamos sed de revancha"

En Sarmiento todavía mastican bronca por partida doble, tras la derrota del sábado pasado frente Atlético Tucumán, en el Estadio Eva Perón, y la suspensión del partido por Copa Argentina ante Newell's Old Boys, que debía jugarse esta noche en San Nicolás, pero fue postergado por pedido del conjunto rosarino.

Mientras se recupera de un golpe sufrido en los minutos finales frente al Decano, Federico Bravo ya sabe que no podrá estar presente el lunes próximo contra Huracán, en la visita del Verde a Parque Patricios, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Aun así, y a sabiendas de que también se hubiera perdido el partido de esta noche, el mediocampista central lamentó que el conjunto juninense no tendrá desquite, luego de la derrota contra el equipo tucumano, que sembró bronca en el plantel y el cuerpo técnico.

"Personalmente, hubiera quedado afuera del partido contra Newell's, pero a nivel grupal nos hubiera venido bien jugar, porque teníamos sed de revancha, queríamos intentar dar vuelta cuanto antes lo que pasó el otro día, sobre todo en el segundo tiempo", reconoció Bravo, en diálogo con Democracia, haciendo referencia a la caída por 2 a 1 del fin de semana último, en un trámite que parecía favorable a Sarmiento.

"Lo más lindo siempre es tener revancha enseguida y jugar contra Newell's hubiera sido lo mejor, más que nada para tratar de dejar detrás la sensación amarga de no poder ganar habiendo tenido un jugador más. Pero ya está, si no se jugó, por algo fue, y ahora hay que pensar en Huracán", afirmó el exjugador de Boca Juniors.

Por otro lado, Bravo consideró que el Verde se vio sorprendido por el cambio táctico que ensayó el equipo dirigido por Omar De Felippe, en la segunda mitad, y, sobre todo, sufrió la presencia del delantero ex Sarmiento Javier Toledo, autor de los dos tantos que le dieron el triunfo a Atlético Tucumán.

"Todos quedamos dolidos por cómo se dio todo, después de haber hecho un muy buen primer tiempo. En el segundo, ellos cambiaron un poco el planteo, fueron más directos y nos complicaron mucho con la entrada de Toledo, que aprovechó muy bien las pelotas aéreas y no lo pudimos marcar. Pero ahora hay que pensar en mejorar, el fútbol argentino es muy parejo y cuando se tiene la posibilidad de jugar con superioridad numérica, hay que tratar de no dejar escapar esos puntos", insistió.

La pandemia y el fútbol

Sarmiento vivió hace algunas semanas un brote de casos de Covid-19 al igual que le ocurre ahora a otros planteles del fútbol argentino, como Banfield e Independiente. Desde su perspectiva, y en línea con el pronunciamiento de ayer de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los clubes desean continuar con la actividad, aunque admitió que un eventual cambio de postura excede a la voluntad del mundo del fútbol.

"Esto está pasando a nivel mundial y no sólo en el fútbol, pasa en el deporte como puede pasar en cualquier empresa. Lo importante es mantener los recaudos", reflexionó.

"Nosotros queremos seguir jugando, por supuesto, pero sabemos que no depende de nosotros. Lo más importante siempre es la salud y de nuestra parte nos comprometemos a tomar todos las precauciones que estén a nuestro alcance", concluyó.

Baliño será el árbitro en la visita de Sarmiento a Huracán

Jorge Baliño fue designado como el árbitro del duelo del próximo lunes entre Sarmiento y Huracán, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El juez estará acompañado por Gabriel Chade y Silvio Trucco, como asistentes, mientras que Diego Ceballos será el cuarto árbitro.

El partido se jugará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Parque Patricios, el lunes a las 19.