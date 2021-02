Muñoz: "Entre Sarmiento y Boca, el corazón siempre tira un poco más para el lado del Verde"

De regreso en la Argentina, ya con su etapa como futbolista cerrada, Christian Muñoz se permite disfrutar de cerca el presente de Sarmiento, el club que lo vio nacer y lo catapultó hacia los primeros planos del deporte nacional e internacional.

Su nombre integra la selecta lista de jugadores que vistieron las camisetas del Verde y de Boca, en algún momento de sus carreras, por lo que el duelo de esta noche, en La Bombonera, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, tendrá para él un sabor especial.

"Seguí la campaña en el ascenso, dentro de lo que pude, y, por supuesto, viví con mucha alegría este regreso a Primera. Soy hincha de Sarmiento, y después de Boca, soy hincha de los dos, pero un poco más de Sarmiento, porque allí nací futbolísticamente, debuté en Primera y es el equipo de mi ciudad", recordó el "Tigre" Muñoz, en diálogo con Democracia, a pocas horas del inicio del encuentro.

Hoy, luego de su último y exitoso paso por Chile, trabaja como entrenador de arqueros en el Real Pilar FC, equipo de la Primera C, en el cuerpo técnico conducido por Luca Marcogiuseppe. Sin embargo, no se desliga por completo del duelo de esta noche y hasta deja en claro cuál es el resultado que prefiere.

"El corazón está repartido entre Sarmiento y Boca, pero siempre tira un poco más el Verde. Lo veo bien al equipo, más allá de que siempre es difícil ir a La Bombonera, aun en las circunstancias que vivimos. Aunque se juegue sin público, no deja de ser una cancha muy complicada y, además, enfrente está Boca, que se arma de ser campeón, con un gran presupuesto y jugadores de jerarquía. Pero en el fútbol son once y once, la ilusión de hacer historia siempre está", aseguró el exguardameta boquense, que integró el plantel del club de La Ribera en distintas etapas de su carrera, hacia finales de los '90 y principios del nuevo siglo.

Un club modelo

La realidad actual de Sarmiento, desde la visión de Muñoz, es muy distinta a la de los tiempos de sus primeros pasos como arquero, cuando todavía transitaba la etapa juvenil. "En aquel entonces, el club vivía un momento más complicado y hoy, gracias al gran trabajo que se hizo, la realidad es diferente. La gestión de Fernando Chiófalo ha sido muy buena y hoy Sarmiento es un club modelo", destacó.

"En estos años, creció muchísimo en infraestructura, se han hecho muchas mejoras y todo el esfuerzo se vio reflejado en lo deportivo, con la obtención del ascenso. Me hace feliz ver al club como está hoy y ojalá que siga en este camino", reflexionó Muñoz.

Presente y futuro

En cuanto a su actualidad, el también exguardameta de Los Andes y Talleres de Córdoba, en Argentina, y Colo Colo, Huachipato y Universidad de Concepción, en Chile, se encuentra comprometido con el proyecto de Real Pilar y, al menos por el momento, no vislumbra un porvenir con el buzo de DT.

"Cuando dejé de jugar, nos vinimos con mi familia a Buenos Aires. Vivimos en el barrio de Villa Urquiza y tuve la oportunidad de sumarme a este cuerpo técnico de Luca Marcogiuseppe, que tiene una capacidad enorme, y empezar a trabajar como entrenador de arqueros, que es algo que me apasiona", contó el campeón del mundo con la selección argentina juvenil, en el Mundial de Malasia 1997.

Y concluyó: "Por el momento, me gusta este rol, como entrenador de arquero. Desde ya, nunca le cierro la puerta a la posibilidad de encabezar un cuerpo técnico, pero hoy estoy bien con este rol y quería empezar así. Espero seguir creciendo y más adelante se verá".