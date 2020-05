"Tengo los mejores recuerdos de mi paso por Sarmiento", manifestó Roberto Tucker

El exdefensor de Sarmiento, Roberto Tucker, aseguró a este diario que tiene los mejores recuerdos de su paso por el club. Radicado en Olavarría, el gran capitán revivió sus mejores momentos con la camiseta del Verde y agradeció a los hinchas que lo vienen eligiendo como el mejor marcador central de la última década.

Mediante el juego "El equipo de la década", los hinchas de Sarmiento vienen eligiendo el once ideal y allí Tucker se transforma en uno de los tres jugadores más votados junto a Gervasio Núñez y Ezequiel Cerutti.

Creo que hicimos buenas campañas y creo que por eso la gente nos recuerda.

Al mismo tiempo, el voto del simpatizante no solo expresa su paladar futbolístico sino que también premia a aquellos jugadores que han conquistado títulos y que han dejado todo por defender la camiseta. Así surge el recuerdo de Tucker, un futbolista con liderazgo, que transmitía seguridad y que en 2012 ocupó un lugar importantísimo en el ascenso a la B Nacional.

- ¿Qué significa para vos estar tan presente en el corazón del hincha?

- Me pone muy contento que después de tanto tiempo la gente todavía me recuerde de esta forma. Es gratificante que me voten y que piensen en mí. La verdad es que el cariño es mutuo porque tengo los mejores recuerdos de mi paso por Sarmiento. Así que les agradezco a todos por acordarse de mí.

- ¿Cómo recordás tu paso por Sarmiento?

- Fueron dos años muy lindos, el primero jugamos en la B Metropolitana donde tuvimos la suerte de salir campeones y de poner a Sarmiento en la B Nacional. En la B Nacional no tuvimos la suerte de salir campeones, no pudimos ascender, pero logramos mantenernos que también era muy importante para nosotros y para la institución. En la B Nacional considero que hicimos una buena campaña, jugamos contra equipos importantes, como Rosario Central y Banfield, pero nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias y, si no me equivoco, terminamos cuartos. Creo que hicimos buenas campañas y creo que por eso la gente nos recuerda.

- ¿Qué recordás de los compañeros? La defensa era una muralla.

- Sí, tremendo. En los dos años creo que anduvimos bien. En la B Metropolitana estaba Nicolás Dematei, de tres; y después llegó Casierra. En la B Nacional llegó el ´Negro´ Delgado (Daniel) y después también llegó Pablo Aguilar. Ahí tenés la línea de cuatro. Creo que ese fue el inicio de un camino que se mantuvo durante muchos años y que en algún punto se mantiene hasta ahora. Hoy tengo un gran amigo jugando como lo es Yamil Garnier; tengo una linda relación con él y cuando conversamos siempre el tema Sarmiento forma parte de nuestras charlas.

- ¿Te hubiese gustado volver en algún momento?

- Sí, pero cuando me fui sabía que sería complicado. Por eso no lo intenté. Estando en Sarmiento tuve la suerte de ser elegido como capitán y en varias situaciones me tocó defender al grupo. Hubo diferencias y un desgaste en la relación con la dirigencia, principalmente con el presidente (Fernando Chiófalo). Entonces sabía que no iba a poder volver. Pero me fui muy tranquilo. Muy contento de haber compartido vestuario con grandes jugadores y de haber conocido a gente muy buena que había en el club. También fuera de la cancha guardo los mejores recuerdos porque siempre me trataron muy bien, tanto a mí como a mi familia. Por eso tenemos los mejores recuerdos, tanto del club como de la ciudad.

- ¿Nunca se pudo solucionar ese desgaste?

- No, para nada. Y no me arrepiento. Ya está, pasó. Lo importante es que la gente todavía se acuerda de uno. Ya que solo un hincha se acuerde yo me poco muy contento. Y esto que han propuesto ustedes (por El equipo de la década) en algún punto lo demuestra. Hace siete años que me fui del club y que los hinchas se acuerden, la verdad es muy lindo.

- ¿Qué fue de tu vida después de Sarmiento?

- Me fui a Venezuela, a Caracas, estuve un año y medio allá; después jugué para Santamarina (Tandil) en la B Nacional, en Central Córdoba de Santiago del Estero, volví a Venezuela y en el último tiempo estuve en Crucero del Norte. Después ya me instalé en Olavarría, junto a mi familia (su mujer Analía y su hijo Facundo) y acá juego en Racing, en el Torneo Regional Amateur, y además estoy trabajando como entrenador en las inferiores. Juego en el club donde empecé mi carrera así que muy contento. Además tengo la posibilidad de trabajar con los juveniles que era algo que estaba buscando.

- ¿Te seduce la dirección técnica?

- Mi idea, cuando me retire, es tratar de aportarle conocimientos a los chicos. No he podido hacer el curso de entrenador porque siempre he andado de un lado para el otro, pero cuando todo vuelva a la normalidad trataré de hacerlo. El club me está dando la posibilidad y eso ya es una gran motivación. Me fui dando cuenta de que me gusta mucho el tema de la formación, así que la idea es tratar de ayudarlos para que puedan debutar en la primera local y al mismo tiempo tratar de brindarles las herramientas para que puedan tener una carrera profesional.

- Sarmiento ha tenido un crecimiento notorio en el fútbol de formación.

- Sí, lo sé y la verdad que me pone muy contento. Cuando yo me fui, el trabajo se estaba haciendo muy bien y en los últimos años se pudo acentuar ese crecimiento con obras importantes. Ese crecimiento también representa un crecimiento institucional. Es muy bueno no solo para el fútbol de Junín, sino también para todos los chicos de la zona. Ojalá el club siga por ese camino.