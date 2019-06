Lionel Messi resaltó ayer a la tarde que el seleccionado argentino llega “muy bien” para enfrentar a su par de Brasil este martes, en una de las semifinales de la Copa América, a la vez que ejerció autocrítica y consideró “no estar haciendo” el mejor torneo continental en este 2019.

“Para enfrentar a Brasil llegamos muy bien, pero debemos estar muy concentrados”, expresó el capitán del equipo que conduce el DT Lionel Scaloni, tras la victoria 2-0 sobre Venezuela, en cuartos de final, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El astro rosarino, de 32 años, puntualizó que “es difícil elegir un favorito entre Argentina y Brasil”, por la eliminatoria que ambos disputarán este martes 2 de julio, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

“Ellos son locales, estarán con su gente”, contempló el crack del Barcelona, quien ayer sorprendió a muchos cuando entonó completo el himno nacional en la previa del compromiso ante la 'Vinotinto'.

Messi también ejerció autocrítica y reconoció “no estar haciendo” la mejor Copa América.

Y el 10 del seleccionado albiceleste ejerció un mínimo descargo en sus discretas labores, atribuyéndole cierta responsabilidad al “mal estado” de la mayoría de los campos de juego.

“Las canchas, realmente, no están bien. No favorecen al buen juego. Siempre es más complicado jugar para nosotros porque los terrenos no están bien”, dijo el rosarino.

Messi alberga esperanzas de un buen rendimiento ante el combinado brasileño, porque “está defensivamente bien”, aunque reconoció que es un torneo “en donde cualquiera le gana a cualquiera”, completó.

"En cada partido entregamos todo"

El delantero del seleccionado argentino de fútbol Lautaro Martínez celebró la victoria 2-0 ante Venezuela y destacó que el equipo, como en cada partido, entregó "todo" para el pase a las semifinales de la Copa América.

"Estoy feliz, dejamos todo, hicimos un primer tiempo increíble; demostrando que en cada partido entregamos todo", señaló el autor del primer gol ante Venezuela a TyC Sports.

Martínez dijo que Brasil, rival en la próxima instancia, será "muy difícil" porque jugará con su gente. "Tenemos que estudiarlos bien, pero tenemos lo nuestro", expresó el atacante de Inter de Italia.

"Hacer valer la camiseta"

El delantero Sergio "Kun" Agüero prometió ayer "hacer valer la camiseta" del seleccionado argentino cuando enfrente a Brasil, el martes próximo en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.

"Intentaremos hacer lo mejor como lo venimos haciendo para hacer valer la camiseta. Argentina-Brasil no se juega todos los días y más en una competición como ésta. Se genera mucha expectativa, no solo en nuestro país sino en el mundo", fueron las primeras reflexiones de Agüero tras la victoria ante Venezuela (2-0) en cuartos de final.

"Sabíamos que este partido no iba a ser fácil pero estamos contentos de haber pasado a semifinales. De a poco nos vamos acomodando", valoró el futbolista de Manchester City en diálogo con la TV Pública.

"Brasil es el favorito", dijo Rodrigo De Paul

El mediocampista del seleccionado argentino Rodrigo De Paul asumió ayer que "Brasil es el favorito" de la primera semifinal. "Brasil es un gran rival, es el favorito, es la realidad. Están en casa... pero le vamos a dar pelea hasta el final", avisó el jugador del Udinese de Italia en diálogo con la TV Pública.

Después de la victoria con Venezuela por cuartos de final, De Paul pidió un reconocimiento especial para los históricos del plantel, Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, porque "quieren conseguir algo con la Selección y darle una alegría a la gente".

"Hoy me gustó todo del equipo, jugamos un gran partido, entendimos a la perfección cómo debíamos hacerlo y fuimos superiores", concluyó.