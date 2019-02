Delfino: "Esta es la verdadera cara de Sarmiento"

Tras el primer triunfo en el retorno del campeonato de la Primera "B" Nacional, el primer éxito del 2019 tras el empate como local ante Instituto (1 a 1) y la derrota 2 a 1 frente a Temperley fuera de casa, volvió ayer la alegría al vestuario del estadio "Eva Perón" de Sarmiento de Junín.

Con el ajustado 1 a 0 cnsumado ante el duro Mitre de Santiago del Estero, el técnico del CAS, Iván Delfino, analizó el encuentro, e inicialmente dijo:

"Fue un rival complicado, con muchas virtudes. Creo que el primer tiempo no fue del todo bueno pero el equipo se soltó en el complemento y justificamos la victoria. Le metimos mucha intensidad al partido, aunque nos costó el primer tiempo, porque nos metieron muchos volantes y teníamos que ir varias veces hacia atrás con la pelota. Pero despues del gol se clarificaron las cosas, mejoramos en el sentido que cortamos las lineas de pases, tuvimos más aproximaciones y en la medida que encontramos los espacios, creamos más posibilidades en el area rival".

Tras señalar que "Ellos tienen jugadores muy altos y nos complicaron ,muchas veces con el juego aéreo, pero lo pudimos resolver y quedarnos con la victoria", el entrenador del "verde" expresó:

"Uno que está mucho tiempo en esto sabe que la fortaleza de los grupos va mas allá de los condicionamientos de un golpe. El equipo lo entendió así después de Temperley. Hoy (por ayer) volvimos a tener nuestra humildad por sobre todas las cosas. Todos tiraron para adelante sin ningún reproche y creo que esta es la verdadera cara de Sarmiento".

Finalmente, el entrenador del primer elenco sarmientista manifestó:

"Yo no miro cómo están los otros equipos, cada uno se hará cargo de lo que le corresponde. Hicimos bien las cosas, nos recuperamos del golpe de la semana pasada y lo demás es incierto. Paso a paso, partido a partido y resolviendo sobre la marcha.

hay que tratar de encarar el partido que viene de la mejor manera posible y ya mañana nos ponemos a trabajar en eso", completó el coach.

"Recuperamos el nivel de juego", dijo "Leo" Villalba

Exultante tras el triunfo, que llegó con un golazo suyo, el volante ofensivo Leonardo Villalba expresó a la salida de vestidores:

"Muy feliz, porque vino la familia a verme y les dediqué el gol. Una alegría total porque se dio todo. Ganamos, seguimos punteros y recuperamos nivel de juego.

Por suerte el gol abrió el partido, tuvimos más libertades para jugar y para llegar por las bandas. No estuvimos finos para convertir otro gol más, pero así y todo superamos el mal trago de la semana pasada".

Finalmente, "Leo" completó:

"El grupo está muy bien, unido, fuerte de la cabeza, eso es lo principal para seguir adelante. El técnico me dice siempre que frente al arco no dude y tuve el hueco para pegarle. Gracias a Dios pude convertir, y sirvió para ganar", finalizó.

Orsini: "sigue dependiendo de nosotros"

El goleador del equipo, quien aún no ha marcado desde la reanudación del certamen, Nicolás Orsini, expresó tras el encuentro de ayer:

"Estoy muy contento por la victoria. Necesitabamos los tres puntos ante un rival directo. Por suerte todo sigue dependiendo de nosotros. Veníamos necesitando esta victoria, que se nos complicó un poco hasta el gol. Nos cuesta convertir, pero somos un rival incómodo en general".

Completando sus conceptos, el delantero dijo:

"Corrimos todos y hasta el final, metiendo y metiendo. Nos falta un poquito de presición arriba, tal vez merecimos un gol más, pero se ganó y es lo importanteo. Al equipo no le provocó inserguridad perder contra Temperley, al contrario. Estamos confiados de lo que podemos dar y lo demostramos", concluyó.