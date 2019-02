Newbery visita esta tarde a Colonial de Ferré y mañana jugará Villa Belgrano

Continuará hoy, con el inicio de la cuarta fecha, la disputa de la Zona 2 de la Región Pampeana Norte del certamen Regional Amateur 2019, que organiza a lo largo de todo el país el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Abriendo la jornada, Jorge Newbery jugará hoy domingo como visitante ante Colonial, en Ferré (Distrito de General Arenales), desde las 17.30, con arbitraje de Sergio Alessandro, juez de la Liga de Rojas.

Por su parte, el equipo del Club Atlético Villa Belgrano será local en su estadio "El Bosque", mañana lunes desde las 21.30, ante Viamonte FC.

La fecha se completará el venidero martes 19, debido a que este fin de semana comenzó el Carnavalincoln, con el clásico de la vecina ciudad, que volverá a jugarse oficialmente luego de algunos años, entre Rivadavia (L) y El Linqueño, desde la hora 20 y con gran operativo de seguridad previsto.

Lo que resta

Luego, la quinta fecha (última de la primera rueda), se jugará el venidero fin de semana, tras lo cual se iniciarán las revanchas, con la siguiente programación:

Quinta fecha (24/2/19): Viamonte FC vs. Colonial de Ferré; Jorge Newbery de Junín ante Rivadavia de Lincoln; y El Linqueño vs. Villa Belgrano.

Sexta jornada (el 3/3): El Linqueño vs. Viamonte FC; -Jorge Newbery vs. Villa Belgrano en choque de locales; y Colonial de Ferré vs. Rivadavia de Lincoln.

Séptima (10/3): -Viamonte FC vs. Rivadavia de Lincoln; Villa Belgrano vs. Colonial de Ferré; y El Linqueño vs. Jorge Newbery de Junín.

Octava (17/3): Jorge Newbery vs. Viamonte FC; Colonial de Ferré vs. El Linqueño; y Rivadavia de Lincoln espera a Villa Belgrano de Junín.

Novena (23/3): Viamonte FC vs. Villa Belgrano (J); El Linqueño vs. Rivadavia de Lincoln; y Jorge Newbery (J) espera a Colonial de Ferré.

Décima y última fecha (31 de marzo): Colonial F vs. Viamonte FC; Rivadavia de Lincoln vs. Jorge Newbery; y Villa Belgrano vs. El Linqueño.

Semifinales del nocturno de la Liga Deportiva

La Liga Deportiva del Oeste confirmó las fechas y estadios donde se van a jugar las semifinales del torneo nocturno de fútbol "Oscar Sardi", "Copa Level 10".

El martes 19 a las 21.45 se enfrentarán en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona" de Mariano Moreno los equipos de River Plate e Independiente, mientras que el miércoles 20, a la misma hora, dirimirán en cancha de Jorge Newbery los conjuntos de Rivadavia de Junín y B.A.P.

Los dos vencedores pasarán a disputar la final de ganadores, y los derrotados animarán la semifinal de perdedores del certamen con luz artificial, ya que quien triunfe en ese choque, dirimirá en la final de perdedores con el derrotado del pleito final entre ganadores.

Recordemos que en la entidad liguista de calle Alberdi se prolongó el mandato como presidente, al dirigente Claudio Yópolo (por otros dos años), quien es acompañado, en el nuevo período que inició, por Gabriel Samperi, Lautaro Mazutti y Fernando de Narda, como miembros titulares, en tanto que Gastón Freda, Daniel Barco y Leonardo Corbanini son los suplentes.

En cuanto al Tribunal de Penas de la LDO, continúan Juan Valla y Gastón Ferroni como miembros titulares.