Independiente y Rivadavia (J) abren hoy el Nocturno 2018/19

Independiente y Rivadavia de Junín darán hoy el puntapié inicial del Torneo Nocturno 2018/19 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. El choque entre el Rojo y el Albiceleste arrancará a las 21.45 en el estadio de Jorge Newbery.

Cabe recordar que para disputar esta nueva edición el certamen de dividirá en dos grupos. En la Zona "A", de seis participantes, se enfrentarán Villa Belgrano, Rivadavia de Lincoln, Deportivo Baigorrita, River Plate, Rivadavia de Junín e Independiente.

Por el grupo "B", estarán Mariano Moreno, B.A.P., Ambos Mundos, Defensa Argentina, Origone de Agustín Roca, Sarmiento y Jorge Newbery, siete conjuntos en total.

Los primeros cuatros equipos de cada grupo clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de la zona "A" ante el cuarto de la "B"; el segundo de la "A" con el tercero de la "B"; el tercero de la "A" con el segundo de la "B" y el cuarto de la "A" con el primero de la "B".

Los preliminares serán animados por equipos de las categorías 2005 y 2008 (comienzan 19.30) y 2005 (partidos a iniciarse a las 20.30) y en cuanto al programa de partidos de primera división, será el siguiente para el certamen con luz artificial, en su primera semana de competencia:

Hoy: Rivadavia de Junín ante Independiente, en cancha de Jorge Newbery.

Miércoles 12: Mariano Moreno vs. B.A.P., en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona" morenista; y Ambos Mundos vs. Sarmiento, en cancha del tricolor.

Jueves 13: Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Lincoln, en el estadio de River Plate.

Viernes 14: Villa Belgrano vs. River Plate en "El Bosque" villista y Defensa Argentina vs. Origone F.C., en el estadio de River Plate.

El programa de encuentros

Por la zona "A", el resto de las fechas previstas tiene estos encuentros programados:

Segunda fecha: Independiente vs. Deportivo Baigorrita; Villa Belgrano vs. Rivadavia de Junín; y Rivadavia de Lincoln ante River Plate.

Tercera: River Plate vs. Independiente; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y Villa Belgrano vs. Rivadavia de Lincoln.

Cuarta: Rivadavia de Lincoln vs. Independiente; Villa Belgrano vs. Deportivo Baigorrita y River Plate vs. Rivadavia de Junín.

Quinta fecha: Independiente vs. Villa Belgrano; Deportivo Baigorrita vs. River Plate y Rivadavia de Junín vs. Rivadavia de Lincoln.

Por la zona "B", el programa de cotejos será el siguiente:

Primera fecha: Sarmiento vs. Ambos Mundos; B.A.P. vs. Mariano Moreno y Defensa Argentina vs. Origone. Libre: Jorge Newbery.

Segunda: Mariano Moreno vs. Origone F.C.; Ambos Mundos vs. B.A.P. y Jorge Newbery vs. Sarmiento. Libre: Defensa Argentina.

Tercera: Origone F.C. vs. Ambos Mundos; B.A.P. vs. Jorge Newbery y Defensa Argentina vs. Mariano Moreno. Libre: Sarmiento.

Cuarta: B.A.P. vs. Origone; Jorge Newbery vs. Mariano Moreno y Sarmiento vs. Defensa Argentina. Libre: Ambos Mundos.

Quinta: Mariano Moreno vs. Ambos Mundos; Sarmiento vs. Origone y Defensa Argentina vs. Jorge Newbery. Libre: B.A.P.

Sexta: Sarmiento vs. B.A.P., Ambos Mundos vs. Defensa Argentina y Jorge Newbery vs. Origone F.C. Libre: Mariano Moreno.

Séptima fecha: Defensa Argentina vs. B.A.P.; Mariano Moreno vs. Sarmiento y Ambos Mundos vs. Jorge Newbery. Libre: Origone.